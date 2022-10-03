مع إعلان فشل تمديد الهدنة.. اندلاع مواجهات عنيفة في جبهات تعز والحديدة والضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت معارك عنيفة مساء الأحد، في جبهات تعز والحديدة والضالع، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي فشل الهدنة في اليمن بعد تعنت مليشيا الحوثي، وتجاوب الحكومة مع المقترحات الأممية.

وقالت مصادر إعلامية إن معارك عنيفة اندلعت مساء الأحد في جبهات تعز والحديدة والضالع، وذلك في ظل قصف متبادل تشهده الجبهات حتى كتابة هذا الخبر.

ورفضت مليشيا الحوثي تمديد الهدنة بعد انتهاء مدتها، حيث كان من المقرر توسيع وتجديد الهدنة لستة أشهر قادمة.

ودعا المبعوث الأممي في بيان له الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس، وعدم الانجرار نحو العنف.