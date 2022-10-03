صنعاء.. مسلح حوثي يقتل عمته وزوجته عقب عودته من دورة طائفية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح حوثي، السبت، على قتل عمته وزوجته حرقا، في منزلهم بمنطقة مذبح، شمال غرب صنعاء، عقب عودته من دورة طائفية.



وقالت مصادر إعلامية، إن المسلح الحوثي، "عصام المقري"، أقدم على حرق عمته وزوجته، بعد ساعات على عودته من دورة تابعة للميليشيا استمرت نحو ثلاثة أشهر.



وأفادت المصادر، أن المسلح الحوثي "المقري" قدم الى المنزل الواقع في حارة الشعب بمذبح، في الساعات الأولى من فجر يوم السبت، وجمع عمته وزوجته اللتين كانتا بالمنزل داخل غرفة وأشعل حريقا فيهما باستخدام البترول.



وأسفر الحريق بحسب المصادر عن وفاة عمة الشاب وزوجته وتفحم جثتيهما، في جريمة خلفت صدمة لدى الأهالي، ولم تعرف دوافعها حتى اللحظة.



وخلال السنوات الماضية، تكررت حوادث قتل العائدين من دورات الميليشيا لأقاربهم في جرائم يرجعها مراقبون إلى أزمات نفسية نتيجة إدمان تلك العناصر على المواد المخدرة التي تنتشر بمثرة في أوساط الميليشيا.

