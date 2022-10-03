مسؤول نقابي: رصد أكثر من 1450 انتهاكًا حوثيًا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، أن المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 1450 حالة انتهاك طالت الصحافة والصحفيين في اليمن منذ بداية الانقلاب.



جاء ذلك خلال مشاركته، السبت، في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين والخاصة بإطلاق مقترح الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين على هامش الدورة الـ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.



وقال الأسيدي، إن مليشيات الحوثي تسببت بمقتل 51 صحفياً، واختطفت أكثر من 350 آخرين، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



واستعرض الأسيدي في الندوة، واقع الصحافة والصحفيين في اليمن في ظل الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014م من خلال إغلاق العديد الصحف الورقية والمواقع الالكترونية ومصادرة ونهب محتويات مقراتها، والانتهاكات التي طالت الصحفيين من خلال عملية الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات.. متطرقاً إلى القيود التي تفرضها المليشيات الحوثية على حرية الإعلام والصحافة وحرية التعبير.



وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أحكام الإعدام الصادرة من قبل المليشيات الحوثية بحق الصحفيين (عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث صالح حامد، و توفيق المنصوري)، مطالباً المليشيات الحوثية بالوقف الفوري عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين وإلغاء المحاكم والأحكام الصادرة بحق الصحفيين وإلغاء احكام الاعدام وإطلاق الصحفيين فوراً دون قيد أو شرط.



كما طالب المسؤول النقابي بتفعيل قانون عدم الافلات من العقاب ومتابعة المنتهكين للحريات الصحفية في اليمن.



ونوه الاسيدي، الى التحديات التي تواجه الصحفيين بمختلف أنماط الانتهاكات، ونقص الحماية التي توفرها الوسائل الإعلامية أثناء التغطيات الميدانية ومخاطر العمل في بؤر التوتر والتظاهرات، وعملية أداء الإسعافات الأولية والأدوات التي تحتاج إليها الصحفيين أثناء الإصابات.. مؤكداً على أهمية أن يعي الصحفيين مفهوم السلامة المهنية وسلامة الصحافة والمخاطر التي تواجههم الصحفيين في أوقات السلم والحرب.



