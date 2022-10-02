شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتخذ قرار الحرب ويبدا بمهاجمة الضالع .. وهذا مصير قواته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفشل أبطال القوات المسلحة الجنوبية هجوماً غادراً للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، شمالي الضالع. وأكد مصدر في اللواء الثالث مقاومة اندلاع معارك شرسة عقب قصف للمليشيا تصدت له مدفعية القوات الجنوبية في قطاع الفاخر وقطاع حجر والجب. واستمرت المعارك لساعات عقب قيام عربات BMB تابعة للمليشيات الحوثية بقصف مواقع القوات الجنوبية بشكل مكثف. وصاحب الهجوم قصف عنيف بمختلف الأسلحة شنته مليشيا الحوثي على القرى المأهولة بالسكان في المنطقة في تصعيد واضح بعد رفض المليشيا للهدنة الأممية.

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