أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن يعيد الأزمة خطوات إلى الوراء

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، من تداعيات عدم تمديد الهدنة الأممية في اليمن، ودعا الحوثيين إلى إعلاء مصلحة اليمن.



وقال أبو الغيط في بيان صحافي، إن "إنهاء الهدنة يعيد الأزمة خطوات للوراء"، معربا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في اليمن الذي وصفه بـ"الخطير"، ويمثل أولوية عاجلة.



وانتهت فترة الهدنة في اليمن، مساء اليوم، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها بسبب رفض ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرع.



ودعا أبو الغيط، الحوثي إلى إعلاء مصلحة اليمن، والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد، بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه.



ورحب بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي بشأن تمديد الهدنة الإنسانية.



وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول، وبما يشمل عدداً أكبر من القضايا، مذكرا بأن الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف، وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات.

