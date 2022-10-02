الحكومة توافق على المقترح الأممي.. انتهاء فترة الهدنة دون الإعلان عن اتفاق لتمديدها

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت الفترة الزمنية المحددة للهدنة الأممية في اليمن، مساء اليوم الأحد، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها بسبب رفض مليشيات الحوثي.



وفشلت جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة وتوسيعها بسبب اشتراطات جديدة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ورفضها للمقترح المقدم للطرفين.



ومساء السبت، قال الوفد التفاوضي للحوثي في بيان، إن "التفاهمات بشأن الهدنة، وصلت إلى طريق مسدود". كما لوحت المليشيات في بيانات أخرى باستئناف الهجمات العسكرية، واستهداف الشركات النفطية والملاحية.



في مقابل ذلك نقلت وكالة أنباء "شينخوا" مساء اليوم الأحد، عن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك قوله، إن "الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الموافقة على مقترح تمديد الهدنة في البلاد".



وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم، في العاصمة السعودية الرياض.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن العليمي بحث مع غروندبرغ، "فرص تمديد الهدنة مع استمرار تعنت المليشيات الحوثية إزاء كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني".



وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216.



وأشار إلى "دلالة موقف المليشيات الحوثية المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد بمن فيهم أهلنا الخاضعين بالقوة لسيطرة هذه المليشيات المدعومة من النظام الإيراني".



وأشاد العليمي بدور المبعوث الأممي وفريقه من أجل إحلال السلام والاستقرار، مؤكدا دعم المجلس والحكومة لهذه الجهود وأهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع المليشيات على التعاطي الجاد معها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعميهم الإيرانيين.



وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن قلق واشنطن إزاء تصرفات الحوثيين الأخيرة، مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن.



ورحّب بلينكن -خلال اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود- بالتزام السعودية بتمديد فترة الهدنة في اليمن.



وقال بلينكن إن "مزايا تمديد الهدنة ستشمل دفع رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى توسيع الرحلات الجوية من صنعاء، وفتح طرق في تعز وأماكن أخرى، وضمان استمرار تدفق الوقود".



والسبت، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن "الحكومة تلقت مقترحًا محدثًا من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".



وأضاف المصدر أن الحكومة تعمل على دراسة المقترح المحدث، وستتعامل معه بإيجابية انطلاقًا من حرصها على بذل كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كافة المحافظات.



وأردف قائلا "بالرغم من تخلّف المليشيا الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع حصار تعز، ووقف نهب إيرادات موانئ الحُديدة، فإن الحكومة لا تدّخر جهدًا في إبداء كلّ أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الأممي".



وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.

