استبعدت بن بريك رغم تورطه.. المحكمة الجزائية بعدن تقضي بإعدام 3 متهمين باغتيال الشيخ "الراوي"

المنامة - ياسر ابراهيم - قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، الأحد، بإعدام ثلاثة أشخاص متهمين باغتيال الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي، فيما استبعدت القيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا هاني بن بريك من القضية.



وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الجزائية أقرت في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، وبحضور عضو النيابة خالد الجعدني، إدانة كلا من حلمي جلال محمد، وسمير مهيوب ناجي، عبدالله عبدالرحمن حسين، بما نسب إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت.



وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان، إن المتهمين الثلاثة الذين أدانتهم المحكمة اعترفوا بأن هاني بن بريك هو من أمرهم ومول قتل الشيخ سمحان الراوي، ومع ذلك استبعد من القضية.



وأوضح عبر "تويتر"، أن محاضر تحقيقات النيابة في عدن، تضمنت اعتراف المتهم حلمي بانه أطلق رصاصة واحدة من مسدسه الشخصي على رأس الراوي، فيما اعترف المتهم سمير بأن حلمي أعطاه سيارة كورولا واستلم الفلوس من هاني بن بريك.



كما تضمنت اعترافات المتهم الثالث عبدالله بأنهم التقوا بن بريك والإماراتي أبوسلامة "وشكرونا على تصفية الراوي"، وفق برمان.



وأوضح برمان أن وكيل النيابة الجزائية بعدن علي جميل بامندور بعث بمذكرة للأمن السياسي وارفق محاضر تحقيقات النيابة المتضمنة اعترافات المتهمين في قضية اغتيال الشيخ الراوي بأن بن بريك هو من أمرهم باغتيال الراوي واعطاهم السيارة والمال والسلاح ثم التقوا به ومسؤول إماراتي وشكرهم على القتل.



وتابع، "بعد رفع المذكرة للأمن السياسي وطلب التحقيق في هذه الجرائم باعتبارها تمس أمن البلد نام وكيل النيابة علي جميل بامندور ووجده اقاربه الصباح متوفيا ولم يشتكي قبلها من أي الم".



يشار إلى أن الشيخ سمحان الراوي وهو أحد قيادات المقاومة الشعبية وينتمي للتيار السلفي اغتيل مطلع العام 2016م في العاصمة المؤقتة عدن عقب تحريرها من مليشيات الحوثي.

