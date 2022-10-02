شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاسيدي: رصد اكثر من 1450 حالة انتهاكات طالت الصحافة والصحفيين في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، ان المليشيات الحوثية ارتكبت اكثر من 1450 حالة انتهاكات طالت الصحافة والصحفيين في اليمن، بينها مقتل 51 صحفيًا وتعرض اكثر من 350 آخرين للاختطاف والاخفاء القسري.

الاسيدي: رصد اكثر من 1450 حالة انتهاكات طالت الصحافة والصحفيين في بلادنا

جاد ذلك خلال مشاركته، اليوم، في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين والخاصة باطلاق مقترح الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين على هامش الدورة الـ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

واستعرض الاسيدي في الندوة، واقع الصحافة والصحفيين في اليمن في ظل الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014م من خلال إغلاق العديد الصحف الورقية والمواقع الالكترونية ومصادرة ونهب محتويات مقراتها، والانتهاكات التي طالت الصحفيين من خلال عملية الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات..متطرقًا إلى القيود التي تفرضها المليشيات الحوثية على حرية الإعلام والصحافة وحرية التعبير.

واشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى احكام الاعدام الصادرة من قبل المليشيات الحوثية بحق اربعة صحفيين وهم عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث صالح حامد، وتوفيق المنصوري..مطالبًا المليشيات الحوثية بالوقف الفوري عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والغاء المحاكم والاحكام الصادرة بحق الصحفيين والغاء احكام الاعدام واطلاق الصحفيين فورًا دون قيد أو شرط، كما طالب بتفعيل قانون عدم الافلات من العقاب ومتابعة المنتهكين للحريات الصحفية في اليمن.

ونوه الاسيدي، إلى التحديات التي تواجة الصحفيين بمختلف انماط الانتهاكات، ونقص الحماية التي توفرها الوسائل الإعلامية أثناء التغطيات الميدانية ومخاطر العمل في بؤر التوتر والتظاهرات، وعملية أداء الإسعافات الأولية والأدوات التي تحتاج إليها الصحفيين أثناء الإصابات..مؤكدًا على اهمية ان يعي الصحفيين مفهوم السلامة المهنية وسلامة الصحافة والمخاطر التي تواجههم الصحفيين في أوقات السلم والحرب..مثمنًا جهود الاتحاد الدولي تجاه نقابة الصحفيين اليمنيين وبالذات فيما يخص السلامة المهنية والتدريب.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني إن الحكومة ممثلة بالوزارة بذلت جهودًا مضاعفة من أجل محاولة تحييد وتجنيب التراث الثقافي من الاستهداف المباشر بكل ما لديها من إمكانيات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، في مؤتمر اليونسكو العالمي لوزراء الثقافة حول السياسات الثقافية والتنمية المستدامة، مونديال كلت 2022، الذي أنطلقت أعماله في دولة المكسيك، الأربعاء الماضي ويستمر ثلاثة ايام، بمشاركة اليمن ومائة وستين وزير ووفد لوزارات الثقافة حول العالم.

وأوضح الارياني أن الوزارة قامت بعمل معالجات للمشاكل والتحديات التي أفرزتها الحرب وتأثر بها التراث الثقافي في اليمن وبالإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أنها قامت بعمل في غاية الأهمية تمثل في إعادة مئات القطع الأثرية والمخطوطات والمقتنيات الخاصة بالمتحف الوطني التي فقدت بسبب الحرب الحالية وهي كل ما كان يمتلكه متحف تعز، وتم حصرها ومقارنتها بالجرد الموجود واودعت في خزائن البنك المركزي بمحافظة تعز.

وأشار إلى ترميم وصيانة الكثير من المباني التاريخية في كل من (صنعاء، وشبام حضرموت، وزبيد، وعدن) التي تضررت من سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن وأدت إلى تأثر وتهدم العديد من المباني بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبدعم من الاتحاد الأوربي.

وثمن الارياني الدعم الذي قدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية حيث بذلوا مع اليمن جهودا كبيرة لصيانة العديد من المباني الاثرية والمدن التاريخية.

وأضاف الارياني: "وبالرغم من أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التراث الثقافي في اليمن منها الاتجار غير المشروع والسرقات والتهريب العابر للحدود، وبالرغم من محدودية الموارد ليس فقط المالية ولكن هناك العنصر الاهم وهو عدم وجود العدد الكافي للكادر المحترف والمؤهل لممارسة هذا النشاط، ومع ذلك فإننا واثقون أنه يمكننا أن نجعل من هذه التحديات فسحة للعمل والنجاح لما نصبوا لتحقيقه من أجل موروثنا وارثنا وهويتنا الثقافية الوطنية".

واستعرض الوزير الارياني أزمة التراث الثقافي في اليمن، خلال الحرب المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها ضد الحكومة المنتخبة في سبتمبر 2014، وذلك ضمن أحد محاور المؤتمر العالمي.

واستعرض ما تعانيه اليمن منذ ثمانية أعوام من النتائج الكارثية للانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ضد الدولة، بعد اجتياحها العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية مسببة موجة نزوح وتهجير قسري هي الأكبر في تاريخ اليمن، موضحًا أن المثقفين والشعراء والأدباء والفنانين كانوا أحد أبرز ضحاياها جراء عمليات القمع والتنكيل التي تعرضوا لها.

وقال "جئت اليكم بعد اكثر من ثلاثين ساعة من السفر لأنقل اليكم تحيات الشعب اليمني ومعاناته وتطلعاته لان يكون صوته مسموعا بينكم وأود من خلال هذا المؤتمر العالمي ان اناشد من خلالكم جميعا المنظمات الدولية، بإدانة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق الفنانين والمثقفين وما تتعرض له المنشآت والمباني التاريخية من تشويه متعمد من قبل مليشيا الحوثي وان تتضمن مخرجات هذا المؤتمر من خلال البيان الختامي ادانة ما تقوم به مليشيا الحوثي حتى تكون وسيلة ضغط لوقف الجرائم بحق الفنانين والمثقفين والافراج عن الفنانة انتصار الحمادي وغيرها من المختطفين في سجون المليشيا".

وأشار إلى تضرر قطاع الموروث الثقافي والحضاري في اليمن، موضحًا أنه الأكثر تضررا من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران بسبب هشاشته وعدم قدرته على مواجهة خطط التدمير الممنهج الذي قامت به المليشيات.

ولفت الوزير الإرياني إلى وصف قيادات المليشيا حضارة اليمنيين قبل "الإسلام" بالكفر الذي لا ينبغي التفاخر به، في دعوة ضمنية لاستهدافها وتدميرها.

وأكد الارياني إن مليشيا الحوثي استخدمت منذ بدء الانقلاب بشكل ممنهج المواقع الأثرية والمباني التاريخية كمواقع عسكرية ومعتقلات غير قانونية للسياسيين والصحفيين والمواطنين، ومخازن للأسلحة، كما استهدفت بعض المواقع بشكل متعمد ومباشر، ونهبت وتاجرت بالآثار اليمنية.

وتطرق إلى معالم مدينة صنعاء القديمة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ضمن قائمة التراث العالمي للتشوية، وما تعرضت له من قبل المليشيا الحوثية من خلال طبع الشعارات الطائفية ورسم صور قياداتها وعناصرها على جدران الاماكن التاريخية، وقيامها بهدم جامع النهرين التاريخي، ووقف اعمال الصيانة والترميم للمدينة.

ولفت الوزير الارياني إلى حملات القمع والتنكيل الذي يتعرض له الفنانين والفنانات والمثقفين والشعراء والأدباء على يد المليشيا الحوثية، ومنع الغناء ومداهمة الحفلات والفعاليات الثقافية والفنية في مناطق سيطرتها.

وذكر بما تعرضت له الفنانة الشابة والممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي من الاختطاف والاخفاء القسري في فبراير 2021 حتى الآن بتهم ملفقة، حيث حاولت الانتحار أكثر من مره جراء التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضت له، وسوء ظروف الاعتقال.

وقال الارياني إن ذلك كله أدى إلى نزوح ومغادرة الكثير من الفنانين والشعراء والمثقفين من مناطق سيطرتها، كما قامت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بمحاولات تفكيك النسيج الاجتماعي والإضرار بالسلم الأهلي، بعد أن عاش اليمنيين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية آلاف السنين دون أي تفرقة بين المذاهب والأديان.

وأشار إلى حملات التضييق والاستهداف التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الأقليات الدينية وبينها الطائفة البهائية، عبر تهجيرهم قسرا إلى خارج اليمن واعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ونوه وزير الاعلام والثقافة والسياحة بمرور خمسة وسبعون عاما من الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لكافة دول العالم والاحتفال بالكثير من الإنجازات التي تحققت، من اتفاقيات ومعاهدات عملت على خلق روح التعاون بين البلدان من أجل الحفاظ على التراث الانساني المشترك، من مباني ومدن تاريخية ومواقع تراثية تم ترميمها وصيانتها، ومخطوطات نادرة ونفيسة، وتراث شفهي ولا مادي تم توثيقة.

وأكد الارياني أن اليمن يمتلك موروثا ثقافيا غزيرا وتنوع مادي وغير مادي نتج عن حضارات متعددة قامت وازدهرت في اليمن، لافتًا إلى أن شواهده لا تزال ماثلة إلى يومنا هذا، في المدن التاريخية التي اعتمدها منظمة اليونسكو في قائمة التراث الإنساني وهي مدن (صنعاء، شبام حضرموت، وزبيد، ارخبيل سقطرى)، والكثير من المواقع الأثرية والمباني والقصور التاريخية ودور العبادة ومئات الحصون والقلاع التاريخية ناهيك عن التراث الغير مادي المتنوع والغني بمجالاته.