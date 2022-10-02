محروق ينال الماجستير في إدارة الأعمال

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يزيد بن سلمان - شبوة - نال الباحث والشخصية الشبابية المعروفة علي محروق رئيس هيئة النقل البري السابق اليوم درجة الماجستير بتقدير امتياز عن رسالتة الموسومة ( القيادة الذكية وأثرها في الأداء الوظيفي - دراسة حالة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في اليمن ) . وقد أشادت اللجنة بما قدمه الباحث من اثراء لموضوع البحث الذي لامس مسائل في غاية الأهمية بين القيادة والموظفين لتكون مرجعا مهما في هذا الجانب خصوصا وأن الدراسة ركزت على جوانب القيادة وعلاقتها بالمستويات الادارية . وقد حضر المناقشة قيادات السلطة المحلية بعدن ووكلاء الوزارات والقيادات الأمنية والعسكرية. وقد تكونت اللجنة من الدكتور سالم عيسى الاحمدي مشرفا علميا الدكتور علي ناصر الزامكي مناقشا داخليا الدكتور محسن بن كليب مناقشا خارجيا.

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