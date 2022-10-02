رفضوا خطيباً من الجماعة.. مليشيا الحوثي تختطف ستة من وجاهات "بني سريح" بعمران

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عدداً من الوجاهات القبلية في محافظة عمران (شمالي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي استقدمت، أمس السبت، حملة عسكرية إلى قرية "صربات" بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران، وقامت بخطف ستة من وجاهات ومشايخ المنطقة.



وأوضحت المصادر، أن الحملة جاءت على خلفية رفض الوجهاء لخطيب حوثي حاولت المليشيا فرضه بالقوة خطيباً لمسجد المنطقة، يوم الجمعة الماضية.



وأشارت إلى أن المليشيا استقدمت خطيباً من عناصرها ليخطب الجمعة في مسجد قرية "صربات" وأثناء صعوده المنبر قام عدد من وجهاء القرية بإنزاله من المنبر وتصعيد الخطيب الدائم للمسجد.



يشار إلى أن مليشيا الحوثي كثفت خلال الأشهر الماضية من عمليات اقتحام المساجد في المحافظة واستكمال السيطرة عليها ضمن مشروع نشر خطابها الطائفي وتعميمه في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

