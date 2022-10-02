إضراب كلي لمطاعم تعز احتجاجًا على تلاعب شركة الغاز بحصص غاز الطهي

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت مطاعم وبوفيات مدينة تعز، اليوم الأحد، اضرابًا شاملاً عن العمل احتجاجا على تعسفات فرع شركة الغاز في المحافظة وتلاعبها بحصص توزيع أسطوانات غاز الطهي.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن غالبية مطاعم وبوفيهات مدينة تعز، بدأت اليوم الأحد، إضراباً شاملاً عن العمل، ضمن البرنامج التصعيدي لجمعية المطاعم ضد فرع شركة الغاز بالمحافظة.



وكانت الجمعية بدأت برنامجها التصعيدي برفع الشارات الحمراء لمدة 10 عشرة أيام دون استجابة فرع الشركة لمطالبها.



وتتمثل مطالب الجمعية بحسب مذكرة للجمعية موجهة إلى مدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز في صافر بمحافظة مأرب، "وقف عملية التلاعب بالحصص وصرفها بشكل مستمر كما كان سابقا، وإيقاف العبث بكشوفات المستفيدين من الغاز من أصحاب المطاعم والبوفيات، وضرورة إشراك الجمعية في إعداد الكشوفات وتحدد استحقاق كل مستفيد بحسب طبيعة عمله".



وتشمل "اعتماد كمية إضافية للمطاعم والبوفيات التي لا تستلم حتى الآن وتضاف للكمية السابقة، وإشراك الجمعية في الرقابة والتوزيع، وإعادة حصص قيادات الجمعية التي تم توقيف بعضها، وتنقيص البعض من قبل شركة الغاز بطريقة تعسفية".



يُشار إلى أن اللجنة المشكلة لمعالجة مشكلة تموين تعز بالغاز، كانت قد أقرت تحديد وكلاء مخصصين لتوزيع الغاز لكبار المستهلكين (مطاعم، بوفيات، معامل حلوى.. الخ)، حتى لا يقوم وكلاء الغاز بالتلاعب بحصة المواطنين وبيعها لكبار المستهلكين بأسعار كبيرة، غير أن فرع الشركة وبدعم المحافظ، رفضت العمل بالآلية الجديدة، حسب مصادر مطلعة تحدثت في وقت سابق لـ "يمن شباب نت".



وحسب المصادر فإن فرع الشركة وبدعم المحافظ أعاد العمل بالآلية السابقة التي سهلت عملية ابتزاز كبار المستهلكين، ورفع قيمة أسطوانة الغاز إلى مبالغ قياسية.



