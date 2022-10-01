مشايخ همدان يؤكدون الحفاظ على حماية مكتسبات ثورة سبتمبر ومواجهة المشروع الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عدد من مشايخ ووجهاء همدان بمحافظة صنعاء على الحفاظ على ثورة 26 سبتمبر وحماية مكتسباتها، والاستمرار في مواجهة المشروع الحوثي الطائفي، حتى استعادة الدولة ومؤسساتها.

جاء ذلك خلال احتفائية لأبناء مديرية همدان بمدينة مأرب احياءً للذكرى الستين لثورة 26 سبتمبر، نظمتها اللجنة الاعلامية الثقافية للتجمع اليمني للاصلاح بهمدان.

وفي الاحتفائية التي أقيمت تحت شعار (26 سبتمبر ذكرى خالدة، ورمز نضال)، اعتبر الدكتور حسين صبر- أحد وجهاء همدان" ثورة 26 سبتمبر اهم مكسب لليمنيين حررتهم من الاستبداد والعبودية الى الحرية والكرامة"، لافتاً الى أن من ثمار ثورة 26 سبتمبر تحقيق الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وحرية الصحافة.

وأكد الدكتور صبر "أن الحفاظ على تلك المكتسبات مرهونا بالحفاظ على الثورة الأم، وبقائها حية في النفوس وفي الواقع".

وأضاف: "الجمهورية مبدأ لا تراجع عنه، وهذا يتطلب منا جميعا التوحد وتناسي أي خلافات، والعمل على قلب رجل جمهوري واحد، وتفعيل نهج التوافقي في ادارة الدولة، في الذوذ عن حياض الجمهورية حتى القضاء على مليشيا الحوثي الارهابية".

وفي كلمة تضحيات أبناء همدان ألقاها الشيخ يحيى مرشد اللكمي (ابو شهيدين)، استعرض تضحيات همدان في مواجهة المشروع الامامي منذ القدم حتى اليوم".

وأكد "أن همدان وعبر التاريخ حاضرةً حينما يحدق الشر في اليمن، وتظهر وقت الملمات، ولها تضحيات وبصمات فاعلة في ثورة 26 سبتمبر".

وتطرق الشيخ اللكمي" الى تضحيات همدان في الوقت الراهن ضد مليشيا الحوثي، حيث قدمت اكثر من 270 شهيدا، وقدمت تضحيات في المنازل والممتلكات في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية ضد المليشيا الحوثية".