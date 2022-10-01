تعز.. جمعية المطاعم تعتزم الإضراب عن العمل احتجاجا على تعسفات شركة الغاز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جمعية المطاعم والبوفيات في تعز، السبت، اعتزامها الإضراب عن العمل احتجاجا على تعسفات فرع شركة الغاز في المحافظة وتجاهلها للمطالبة.



جاء ذلك في مذكرة للجمعية موجهة إلى مدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز في صافر بمحافظة مأرب، ووصل "يمن شباب نت" نسخة منها.



وقالت المذكرة: "نبلغكم بأن قطاع المطاعم سيقوم بتنفيذ اضراب كامل ليوم الأحد، بعدما رفعنا الشارات الحمراء لمدة عشرة أيام دون استجابة شركة الغاز لمطالبنا المشروعة".



وتتمثل المطالب، "وقف عملية التلاعب بصرف الحصة بشكل مستمر كما كان سابقا والعبث بكشوفات المستفيدين من الغاز من أصحاب المطاعم والبوفيات وضرورة إشراك الجمعية في إعداد الكشوفات وتحدد استحقاق كل مستفيد بحسب طبيعة عمله".



وتشمل اعتماد كمية إضافية للمطاعم والبوفيات التي لا تستلم حتى الآن وتضاف للكمية السابقة، وإشراك الجمعية في الرقابة والتوزيع، إعادة حصص قيادات الجمعية التي تم توقيف بعضها، وتنقيص البعض من قبل شركة الغاز بطريقة تعسفية، وبدون وجه حق.