شاهد .. بوصلة رقص فاضح وكأس خمر "ندى الكامل" طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل

فنون - كتب سعد محمود - نشر عدد من محبي طليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل مقطع فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات القصيرة إنستجرام، والتي ظهرت فيه في ملهى ليلي ترقص وتتمايل على أغاني محمد رمضان وكان في يدها كأس به مشروب.

و شارك رواد التواصل الإجتماعي المحبي لطليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، فيديو لها كانت تتمايل فيه داخل ملهى ليلي وتمسك في يدها كأس به مشروب.

سبب انفصال احمد الفيشاوى وندى الكامل

وقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان أحمد الفيشاوي لـ تحيا مصر، أن ما تسبب في انفصال الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل هو الخيانة، وقال المصدر: ندى عانت على مدار سنوات زواجها من احمد الفيشاوى من نزواته وكانت تسامحه لأنها تحبه وهو يحبها، ولكن هذه المرة طفح الكيل مما جعلها تتخذ القرار وتُصر عليه.

وأردف المصدر قائلًا: طلبت ندى الكامل الانفصال من أحمد الفيشاوي بكل هدوء ولكنه رفض في البداية وتوسل لها وحاول أن يصالحها ولكنها فشل في هذا الأمر بعد تدخل المقربين منهما لاصلاح الأمر ليتفقا في النهاية على الانفصال في هدوء.

واختتم المصدر حديثه، قائلًا: انفصل أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل في هدوء وبكى أمام المأذون بعدما خسرها واعطاها كافة حقوقها، وأشار المصدر إلى أنهما مازالا يحبوا بعضهما ولكن الانفصال سيكون أفضل لهما.

ولكن يستمر أحمد الفيشاوي في تجاهل خبر انفصاله عن ندى الكامل حتى الآن، وكل ما تنشره على مواقع التواصل الإجتماعي من صور وفيديوهات، ويقوم هو بنشر صور يومية له.