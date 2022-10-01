مرصد حقوقي: مقتل وإصابة 273 مدنيا بينهم 43 طفلا جراء الألغام والعبوات خلال الهدنة الأممية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم السبت، أنه وثق مقتل وإصابة 273 مدنيا جراء الألغام العبوات والذخائر المتفجرة خلال فترة الهدنة الأممية، ودعا للضغط على مليشيات الحوثي لتسليم خرائط الألغام.



وقال المرصد في بلاغ صحفي، "ترك المواطن (بشير داود محمد السامدي) أسرته المكونة من ثلاثة أطفال وامرأته الحامل، تكابد مرارة الفقد والفاقة والوجع، بعد أن توفي قبل أيام متأثرا بجروحه إثر إصابته بانفجار لغم".



وأضح أن المواطن السامدي أصيب أثناء عمله في الاحتطاب بمنطقة "أبو حلفه" قرب شارع التسعين بمديرية الحالي في الحديدة، غربي البلاد.



وأضاف، أن "السامدي، واحد من أصل 273 ضحية من المدنيين لقوا حتفهم نتيجة حوادث الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات والمقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن، خلال فترة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ الـ2 أبريل الفائت وحتى اليوم، الأول من أكتوبر 2022.



وتابع: "الضحايا الذين تمكنا من رصدهم وتوثيقهم خلال فترة الهدنة هم 81 قتيلا مدنيا منهم 43 طفلا وخمس نساء، إضافة إلى 192 جريحا بينهم 82 طفلا و13 امرأة".



وأشار المرصد اليمني للألغام، إلى أن معظم هؤلاء الجرحى أصيبوا بجروح بليغة، وكثير منهم مجبرون للتعايش مع إعاقاتهم المستديمة.



وقال إن محافظة الحديدة تصدرت قائمة الضحايا حيث تم رصد توثيق سقوط 93 ضحية مدنية (قتلى وجرحى) وتوزع باقي الضحايا في تعز، البيضاء، مأرب، شبوة، الجوف، صعدة، حجة، لحج ومديرية نهم صنعاء.



كما أفاد المرصد أنه سجل خلال فترة الهدنة الأممية خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات الألغام والذخائر والمقذوفات، تمثلت في تدمير 12 مركبة مدنية، و 4 حراثات زراعية، و 16 دراجة نارية ونفوق نحو 60 رأسا من الماشية (أغنام وإبل).



وبين أن تصاعد أرقام الضحايا خلال فترة الهدنة، نتيجة محاولة عدد من الأسر النازحة العودة إلى منازلها؛ حيث ترصدت الألغام والعبوات الكثير من أفراد تلك الأسر، إضافة الى كارثة جرف سيول الأمطار للألغام من مناطق ملوثة إلى مناطق مأهولة وزراعية جديدة.



ودعا المرصد، الأمم المتحدة والدول الأطراف بمعاهدة (أوتوا) لحظر الألغام، والحكومات الداعمة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، الضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام.



كما دعا إلى دعم كافة الجهود التي تعمل على تطهير المناطق المدنية الملوثة بالألغام والذخائر المتفجرة والعبوات والمقذوفات في اليمن.



وجدد المرصد، دعوته للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بأن يكون ملف الألغام ضمن أولويات القضايا الإنسانية التي يجب مناقشتها مع الأطراف المعنية بهدف وضع مقترحات حلول عاجلة، لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.



وتقدر تقارير حقوقية وحكومية أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران زرعت أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحكام في أنحاء متفرقة في البلاد.

