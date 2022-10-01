شكرا لبحثكم عن خبر عدن..تشهد إجتماع لأعضاء مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد اليوم في عدن اجتماع استثنائي لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق و الجسور بالمركز الرئسي في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة الصندوق لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس ومنها عرض تقرير الفعاليات والإنجازات الخاصة بالصندوق حتى الربع الثالث من العام ٢٠٢٢، وكذا بحث آلية اجراءات تسلم الميازين التجارية لمركبات النقل والشاحنات. وافتتح المهندس معين الماس الاجتماع الذي ضم المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس الإدارة والاستاذ عمر العبد وكيل وزارة المالية عضو مجلس الإدارة والمهندس وليد ردمان وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرقات عضو مجلس الإدارة والاستاذ عبدالباري الحربي وكيل وزارة النقل عضو مجلس الإدارة والمهندسة وزيرة الشرماني وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضو مجلس الإدارة والاستاذ عبدالوهاب محمد علي مدير عام سكرتارية مجلس الإدارة . وأكد الماس على أهمية تظافر الجهود في سبيل إنجاح مهام الصندوق عن طريق تطبيق كافة المشاريع على أرض الواقع بالوجه المطلوب. وانعقد الاجتماع عقب التوجيهات التي اصدرها ئائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي و الذي وجه فيها محافظي المحافظات لتسليم الميازين الواقعة ضمن المحافظات المحررة الى صندوق صيانة الطرق في العاصمة المؤقتة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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