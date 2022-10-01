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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لبحث مستجدات الاوضاع ودور الهيئة في تعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي.

عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي رئاسة هيئة التشاور والمصالحة

واستمع العرادة من رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة رجاء، وأكرم العامري، إلى ما انجزته الهيئة خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بلوائح الهيئة وآليات عملها، أو في سبيل العمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يحقق استعادة الدولة ومؤسساتها.

وأكد العرادة، على محورية دور الهيئة وأن تضطلع بمهامها بشكل أكثر فاعلية، بالمساعدة في تجاوز أي تباينات أو خلافات، والعمل على اولوية المعركة الوطنية مع المليشيا والاستقرار الاقتصادي والسلام المجتمعي في المحافظات المحررة، وتعزيز حضور الدولة في مختلف المجالات والمحافظات.

من جانبهم عبر رئيس وأعضاء الهيئة، عن سعادتهم بما أبداه عضو مجلس القيادة من مسؤولية وحرص على تفعيل عمل الهيئة ودورها..معبرين عن تطلعهم للعمل بصور تكاملية لانجاز استحقاقات المرحلة وتحقيق أهدافها.

وفي سياق منفصل عقدت لجنة تسيير مشروع تنمية سبل المعيشة، اليوم، اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالمشروع الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) وصندوق البيئة العالمي.

وأشاد الدكتور واعد باذيب، في الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن حسين جادين، وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية محمود سلام، بالدعم المستمر من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) لليمن.. لافتا إلى أن الصندوق شريكا رئيسيا منذ أكثر من ثلاثة عقود وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سبل المعيشة.

وقال باذيب " يأتي المشروع وبلادنا في أشد الحاجة إلى مثل هذا النوع من المشاريع الإستراتيجية التي تعزز قدرات اليمن في إنتاج السلع الغذائية، خصوصا عقب الأزمات المتتالية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد اليمني على وجه الخصوص بما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن، وعلى أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة لا سيما واليمن يستورد نحو 90% من احتياجاته من القمح من الخارج منها نحو 50% من أوكرانيا وروسيا مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء".

كما تطرق وزير التخطيط، إلى مستوى التقدم في تنفيذ مشروع تنمية سبل المعيشة وأنشطته وتدخلاته في عشرين مديرية في عدة محافظات زراعية..مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز صمود المجتمعات المحلية وبناء قدراتها من خلال ضمان الاستثمارات في الهياكل الأساسية المجتمعية، والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سبل كسب الرزق.

من جانبه أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية المشروع في دعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية..مشددًا على أهمية أن يركز المشروع على زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية المجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات مياه الري للمجتمعات المحلية المستهدفة، وحماية الأسر المعيشية الضعيفة واستعادة سبل عيشها التي تأثرت بالأزمات المتعاقبة وتوفير الأمن الغذائي لها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الزامكي.

دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، اليوم، العمل في مشروعي شق وسفلتة شارعين جديدين بمدينة عتق بتمويل محلي بتكلفة اجمالية تبلغ مليون و٦٠٠ الف دولار.

وشدد هشلة، على الشركة المنفذة اهمية الانتهاء من المشروعين في الوقت المحدد وفقًا للمواصفات الفنية..مشيرًا إلى اهمية المشروعين في تسهيل حركة السير بالمدينة..موجها مكتب الاشغال بالمحافظة بالاشراف المباشر على تنفيذ العمل في المشروعين.

واكد مدير الشركة المنفذة للمشروعين سالم يبيب، انطلاق العمل في مشروع الدائري الجديد الذي يربط احيا وحدة الجوار الشرقية من المدينة بمدخلها الحنوبي بطول ٢ كيلو وخمسمائة متر، والعمل كذلك في شارع الحزم الذي يربط نقطة درهم بشارع الثلاثين الجنوبي من المدينة وبطول واحد كيلو ومائة متر.