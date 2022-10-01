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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، امس العمل في مشروعي شق وسفلتة شارعين جديدين بمدينة عتق بتمويل محلي بتكلفة اجمالية تبلغ مليون و٦٠٠ الف دولار.

محلي شبوة يدشن العمل في مشروعي شق وسفلتة شارعين جديدين بمدينة عتق

وشدد هشلة، على الشركة المنفذة اهمية الانتهاء من المشروعين في الوقت المحدد وفقًا للمواصفات الفنية..مشيرًا إلى اهمية المشروعين في تسهيل حركة السير بالمدينة..موجها مكتب الاشغال بالمحافظة بالاشراف المباشر على تنفيذ العمل في المشروعين.

واكد مدير الشركة المنفذة للمشروعين سالم يبيب، انطلاق العمل في مشروع الدائري الجديد الذي يربط احيا وحدة الجوار الشرقية من المدينة بمدخلها الحنوبي بطول ٢ كيلو وخمسمائة متر، والعمل كذلك في شارع الحزم الذي يربط نقطة درهم بشارع الثلاثين الجنوبي من المدينة وبطول واحد كيلو ومائة متر.

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا ريتشارد اوبنهايم.

وناقش اللقاء مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الانسانية، وفرص تجديدها في ظل خروقات المليشيات الحوثية واستهتارها بمعاناة اليمنيين.

وأكد العرادة أن المجلس الرئاسي قدم الكثير من التنازلات من اجل احلال السلام والاستقرار، والتخفيف من المعاناة الانسانية في البلاد، مؤكدا ضرورة الضغط على المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني للوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، بما في ذلك فتح طرق تعز وباقي المحافظات، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عوائد موانئ الحديدة.

من جانبه جدد السفير اوبنهايم دعم بلاده للمجلس القيادة الرئاسي.. مثمنا الخطوات التي يقوم بها المجلس من أجل تسهيل الوصول إلى الحل السياسي وتجاوز التحديات التي تقف في سبيل ذلك.

كشف تقرير حقوقي، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا، ارتكبت 20977 واقعة انتهاك طالت الاطفال في اليمن خلال الفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 1 يونيو 2022م في مختلف المحافظات.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق ومنظمة ميون لحقوق الإنسان بعنوان (الانتهاكات ضد الطفولة وخطرها على مستقبل اليمن) على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان، بإنه ا سجلت 20977 واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيات الحوثية ضد الأطفال في اليمن..مشيرة إلى ان الانتهاكات تنوعت بين جرائم قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال القنص وتجنيد..لافتة إلى ان المليشيات الحوثية جندت 12341 طفلًا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وشردت 43608 اخرين.

واستعرضت الندوة خطر تدمير مليشيات الحوثي لمؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على مستقبل الاطفال، وتدمير القطاع التعليمي، وحرمان اكثر من اثنين مليون طفل من تلقى التعليم في مناطق سيطرة المليشيات التي اغلقت المدارس وحولتها إلى ثكنات عسكرية وفصلت المدرسين، وحرمان اكثر من ٣ ملاين طفل من الرعاية الصحية اللازمة.

واشارت الندوة إلى إنه ومنذ العام 2015 بدأ الحوثيون مساعيهم الحثيثة لتغيير المناهج الدراسية بعد تعيين شقيق زعيم الجماعة وزيرًا للتربية والتعليم..منوهة أن عدد الأطفال المنقطعين عن التعليم في اليمن في العام 2021م تجاوز مليوني طفل وذلك حسب منظمة يونيسف..لافتة إلى إنه أجرت مؤخرًا تغييرات في المناهج الدراسية بمرحلتيه الأساسية والإعدادية، بنحو 187 تحريفًا كرست معظمها فكرة الاستحقاق الإمامي للحكم في اليمن.

واكدت الندوة ان تعطيل المليشيات للمحاكم والنيابات والتدخل في صلاحية القضاء أدى إلى حبس 1112 طفلًا من القصر وذلك بسبب عدم الذهاب إلى جبهات القتال..مشيرة إلى ان تجنيد الاطفال من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني ويعد واحدًا من أخطر الجرائم التي تستهدف أضعف شرائح المجتمع والاكثر عرضه للانتهاكات في الصراعات والحروب..

وذكرت الندوة إنه في أواخر العام 2016م وجهت المليشيات الحوثية بطباعة أكثر من 11 ألف كتيّب صغير تحمل فكر زعيم الجماعة حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على بعض مدارس العاصمة صنعاء، كما بدات في إجراء تغييرات في الكليات التقنية والمهنية والمجتمعية.