شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9.4 مليون يورو دعم اوروبي لمساعدة مليون امرأة في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة إنسانية عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان بمبلغ 9.4 مليون يورو، لتقديم الإغاثة الطارئة وخدمات الصحة الإنجابية والنفسية المنقذة للحياة لنحو مليون من النساء والفتيات والنازحين الأشد ضعفًا في اليمن.

9.4 مليون يورو دعم اوروبي لمساعدة مليون امرأة في بلادنا

وقال الصندوق في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن الصندوق سيقدم من خلال الدعم الأوروبي، الرعاية الصحية للأمهات وخدمات الطوارئ التوليدية في 52 مرفقا صحيا، وكذلك خدمات الصحة النفسية في مركزيين متخصصين بالدعم النفسي، كما سيستمر الصندوق في دعم توزيع المساعدات الإغاثية الطارئة للنازحين الجدد من خلال آلية الاستجابة السريعة التي يقودها".

ورحب الصندوق، بالتمويل الأوروبي، كونه يكتسب أهمية كبيرة لاستمرار تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، وذلك في الوقت الذي يواجه الصندوق تحديات نقص التمويل وزيادة الاحتياجات الإنسانية.. منوها بأن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا محوريًا لاستجابة صندوق الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن بمساهمة مالية تصل إلى 47 مليون يورو منذ العام 2018م.

وأضاف "في الوقت الحالي، هناك نحو 8.1 مليون فتاة وامرأة في سن الانجاب يحتجن إلى مساعدة للوصول لخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الولادة الآمنة ورعاية ما قبل وبعد الولادة، وتنظيم الأسرة وخدمات الطوارئ التوليدية ورعاية المواليد".. مشيرا إلى أنه نظرًا للنقص الحاد في الأدوية الأساسية، والامدادات والكوادر الطبية، فهناك فقط 1 من بين كل 5 مرافق صحية تعمل تستطيع تقديم خدمات رعاية الأم والطفل.

ولفت صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أنه هناك شحة في توفر خدمات الصحة النفسية، بينما هناك نحو 7 مليون شخص بحاجة إلى العلاج والدعم النفسي، وأيضا هناك نحو 4.3 مليون شخص نزحوا منذ تصاعد النزاع والذي ضاعف من تداعياته الكوارث الطبيعة المرتبطة بالتغير المناخي.. مشيرا إلى أن الصندوق الأممي يعد المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن ويقود تنسيق وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والحماية في كل أرجاء البلاد.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش " سيواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب الملايين من اليمنيين المحتاجين للمساعدة الإنسانية بعد أكثر من سبع سنوات على الصراع والأزمة المستمرين، الـ 9.4 مليون يورو التي اعلناها سوف تساعد النساء والفتيات والنازحين في الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية".

وأضاف " لن نخذل المستضعفين الذي يعتمدون علينا وعلى شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية الضرورية والمساعدات الطارئة في وقت الاحتياج".. داعيا أطراف الصراع إلى تسهيل الوصول دون عراقيل إلى المحتاجين خاصة النساء والأطفال.

من جانبها قالت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا غانم " تدفع النساء والفتيات الثمن الأكبر أثناء الصراعات، ففي اليمن، أكثر من نصف إجمالي 4.3 مليون نازح هن من النساء، وتحتاج النساء والفتيات إلى خدمات الحماية والصحة الإنجابية.. منوهة بالدعم الأوروبي الذي يساعد الصندوق من إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى مئات الالاف من النساء والفتيات.

بحث سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني اليوم مع مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكا ناجوكا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع في اليمن.

وعبر السنيني عن تقدير الحكومة الشرعي للدعم الياباني لليمن في كافة المجالات خصوصا السياسة والاقتصادية والتنموية بما في ذلك المنحة المقدمة لمشروع تحسين كفاءة ميناء عدن بقيمة 3.3 مليون دولار وكذلك الدعم الياباني للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية المتمثل بمساعدة مالية بقيمة ١٠ ملايين دولار عبر برنامج الاغذية العالمي لمواجهة الازمة الغذائية في اليمن.

وتطرق إلى الاحتياجات الاقتصادية والتنموية خصوصا في المجالات الخدمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي معبرًا عن تطلع الحكومة اليمنية لتعزيز مستويات الدعم لمواجهة التحديات لاستعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

من جانبة أشاد مساعد وزير الخارجية الياباني بمستوى العلاقة بين البلدين العريقة.. مؤكدا على موقف اليابان الثابت لاحلال السلام في اليمن والانخراط مع جهود المجتمع الدولي وترحيب بلاده بتمديد الهدنة لتحقيق السلام الشامل في اليمن.