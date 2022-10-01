بينهم شيخ.. مسلح حوثي يقدم على قتل وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في الحدا بذمار

أقدم مسلح حوثي على قتل 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين، من أسرة واحدة في محافظة ذمار، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن المتحوث (سيف الداعر)، أقدم وفي جريمة قتل غادرة على قتل الشيخ مقبل ناصر الكثيري ونجله محمد مقبل ناصر الكثيري والأستاذ صالح الكثيري وإصابة أربعة آخرين.



وأوضحت المصادر أن الحادثة شهدتها قرية الكراع بني بخيت بمديرية الحدا (محافظة ذمار).



يأتي ذلك في ظل الجرائم المتواصلة التي ترتكبها المليشيا بحق أبناء الحدا والتي تضاعفت خلال الأيام الماضية.



ومنتصف الأسبوع داهمت حملة عسكرية لمليشيا الحوثي قرية "اعماس الجبل"، واختطفت الشيخ "محمد حسين الدعيس"، ونجله "حميد" وروعت الأهالي بما فيهم النساء والأطفال.



وخلال الشهر الماضي قادت مليشيا الحوثي عدة حملات ضد مشايخ وعقال الحدا في قرى (كومان، سنامة، سبلة بني بخيت، قرية تنن، والمليح) واختطفت عشرات المواطنين والمشايخ برائع مختلفة وقامت بتصفية أحدهم في سجونها.

