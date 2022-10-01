كما ولدتها امها .. عارضة الازياء ؛؛ ديمي روز ؛؛ تفقد بوصلة الادب وتسحر جمهورها بأجرأ اطلالة على وجة الارض وبوضعيات كشفت عن عوراتها بوضوح شديد وهي على السرير اتفرج

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها..عارضة الازياء؛؛ ديمي روز ؛؛ تفقد بوصلة الادب وتسحر جمهورها بأجرأ اطلالة على وجة الارض وبوضعيات كشفت عن عوراتها بوضوح شديد وهي على السرير!؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/01 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة فاضحة لها.

حيث ظهرت في الصورة وهي مستلقية على السرير وعارية تماما لا ترتدي أي شي.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة روز بشكل واسع وأطلفوا عليها عليها لقب “الإمرأة الأكثر إثارة في العالم”.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها روز الجدل، دائما ما تتعمد نشر هذا النوع من الصور لابراز منحنيات جسدها.مؤخرا نشرت روز صورة من طفولتها، واعرب الجمهور عن سعادته بصورتها وأكدوا أن ملامحها لم تتغير أبداً وأنها تمتلك وجهاً طفوليا وجمالاً ساحراً.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد نشرت صورة لها من طفولتها، وعبر متابعوها عن سعادتهم بصورتها حيث أكدوا أن ملامحها لم تتغير أبداً وأنها تمتلك وجهاً ناعماً وجمالاً ساحراً.37333905