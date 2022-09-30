أمين عام حزب الإصلاح يعزي في وفاة الصحفي والمؤرخ سعيد الجناحي

المنامة - ياسر ابراهيم - بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي، برقية عزاء ومواساة إلى هاني سعيد الجناحي وإخوانه وذلك في وفاة والدهم الصحفي المناضل والمؤرخ سعيد أحمد الجناحي بعد حياة حافلة بالعطاء.

وقال الآنسي "لقد فقدت اليمن واحداً من أبرز الكتاب والصحفيين والمؤرخين والأدباء اليمنيين، الذين خاضوا معترك النضال الوطني ضد النظام الإمامي الكهنوتي البغيض والاستعمار البريطاني حتى تحقق الاستقلال، كما كان أحد مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين".

وأضاف "لقد خسرت اليمن شخصية وطنية خاضت غمار النضال وتركت بصماتها في العمل الصحفي والثقافي". وفقا لما نقله موقع "الصحوة نت" الناطق باسم الحزب.

وتقدم الآنسي بخالص العزاء والمواساة إلى كافة أبناء وأسرة الفقيد الراحل وكافة رفاقه ومحبيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان ويخلف عليهم بخير.

وكان الصحفي والمؤرخ سعيد أحمد الجناحي، قد توفي، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 85 عاما، وفقا لبيان نشرته أسرته على "فيس بوك".

وأسس سعيد الجناحي، في العام 1980م صحيفة الأمل اليمنية في صنعاء وهي من أولى الصحف المعارضة للنظام. قبل أن تتوقف بعد تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990.

ويعد الجناحي، من أبرز الكتاب والصحفيين والمؤرخين والأدباء اليمنيين، الذين خاضوا معترك النضال ضد النظام الإمامي في اليمن الشمالي والاستعمار البريطاني في الجنوب.