انت الان تتابع خبر بوصلة رقص فاضحة وفستان جريء.. رانيا يوسف “ترند” ..اتفرج والان مع التفاصيل

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الراقصة جوهرة فيديوات، عبر خاصية “استوري” على “إنستغرام”، وهما يرقصان على أنغام إحدى أغنيات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

ويشار إلى أنّ الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين؛ الأول هو “ملوك الجدعنة” مع مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، وليد فواز، ومحمد التاجي، من تأليف ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

والثاني هو “وكل ما نفترق” بجانب ريهام حجاج، أحمد فهمي، محمد الشرنوبي، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، سلوى خطاب، هاجر أحمد، ورحاب الجمل، من إخراج كريم العدل.

كانت هذه تفاصيل خبر بوصلة رقص فاضحة وفستان جريء.. رانيا يوسف “ترند” ..اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.