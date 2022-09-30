فنون - كتب سعد محمود - نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديدًا لها وهي تلعب “البلياردو” على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها.

وعلق الكثيرون علي الفيديو الخاص بسما المصري وانهالت عليها الكثير من التعليقات.

ونشرت سما المصري مؤخرًا مقطع فيديو لها وهي تتسوق من البقالة في سوق شعبي، لكنها اختارت أن ترتدي الحجاب لتتنكر، وعلقت: “كان لدي فترة من الوقت لأتنكر، وأذهب إلى السوق لشراء الطعام، وبثها مباشرة. من هناك.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. سما المصري تلعب بلياردو بمؤخرتها ومتابع: الأبراج بتعرف تلعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.