شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ200 مليون دولار.. منحة مشتقات نفطية سعودية جديدة إلى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الخميس، توقيع اتفاقية منحة مشتقات نفطية جديدة بقيمة 200 مليون دولار من المملكة إلى اليمن.

وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر، إن المنحة الجديدة تأتي بتوجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في تشغيل محطات الكهرباء.

وبحسب التغريدة، فإن المنح السابقة التي قدمتها المملكة ساهمت بإجمالي 4.2 مليار دولار أمريكي في تغطية احتياجات محطات الكهرباء في اليمن، ما ساعد في استمرار عمل المستشفيات والمدارس وإنارة الشوارع وخفض مستوى الانقطاعات الكهربائية، ورفع إيرادات مؤسسة الكهرباء، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.

ويزوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المحافظات اليمنية بالمشتقات النفطية (الديزل والمازوت) لتشغيل أكثر من 70 محطة بإجمالي كميات 250 ألف طن متري، ما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الأساسية لليمنيين.

وتأتي المنحة السعودية الجديدة في وقت تصاعدت حدة انقطاعات الكهرباء في مدينة عدن الساحلية والمحافظات الجنوبية نتيجة نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء، خاصة بعد انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة في مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي.

كانت السعودية، قدمت في شهر مايو/أيار العام الماضي منحة مشتقات نفطية لليمن بلغت نحو 1.261 مليون طن بقيمة 422 مليون دولار.

واستمرت هذه المنحة لمدة عام قبل أن تنتهي في منتصف العام الجاري، وساهمت في تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.