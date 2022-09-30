المبعوث الأممي: تجديد الهدنة وتوسيعها ضرورة إنسانية وفرصة لا تعوّض

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن "تجديد الهدنة وتوسيعها هو ضرورة إنسانية وضرورة سياسية". معتبرا الهدنة في اليمن "فرصة لا يمكن تضييعها".

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي في ختام زيارته إلى صنعاء، حيث التقى فيها عدد من المسؤولين الحوثيين؛ وفقا لما نشر في موقع الأمم المتحدة على الأنترنت.

وقال غروندبيرغ، إنه أجرى خلال زياته لصنعاء "مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقه بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمسائل المتعلقة بالموانئ والمطار والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية".

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن أن 'الهدنة أحدثت أثراً ملموساً على حياة اليمنيين. لدينا الفرصة للبناء على هذه الفوائد وتوسيعها"، مضيفا أن "السعي لتحقيق السلام على الحرب يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف".

وحذر من عودة شبح الحرب في اليمن، وقال: "إذا كانت هناك عودة للحرب، فإننا قد لا نحظى بهذا النوع من الفرص مرة أخرى مجدداً لفترة طويلة".

يأتي هذا مع قرب انتهاء موعد الهدنة مطلع أكتوبر القادم، والتي تم تجديدها للمرة الثانية.