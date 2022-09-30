المحويت.. مسلح يقتل 5 من أسرة واحدة بسبب خلاف على قطعة أرض

المنامة - ياسر ابراهيم - قٌتل خمسة من أسرة واحدة، الخميس، على يد مسلح؛ بسبب خلاف على قطعة أرض، في محافظة المحويت، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يدعى "محمد القاضي النونو"، أقدم على قتل خمسة من أسرة واحدة في قرية بني الحمادي، مديرية بني سعد؛ بسبب خلاف على قطعة أرض.

وأوضحت المصادر، فأن الضحايا هم: "حسن محمد القحم، ونجله الدكتور نايف حسن القحم، والعم العزي محمد القحم، وعبده قاسم القحم، ومحمد العاقل القحم".

وحسب المصادر، فقد تم إلقاء القبض على القاتل بعد ارتكابه جريمته التي هزت المحافظة.