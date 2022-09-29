عدن.. افتتاح مبنى ديوان وزارة النقل الجديد بعد إعادة تأهيله وتحديثه

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، الخميس، مبنى ديوان وزارة النقل الجديد الكائن بمديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب إعادة تأهيله وترميمه وتحديثه.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "يتكون المبنى من طابقين يضم 37 مكتباً وقاعة اجتماعات ومرافق أخرى، بتكلفة قدرت بأكثر من 450 مليون ريال يمني بتمويل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن".



واوضح الوزير حُميد، أن تدشين هذا المبنى يأتي متزامناً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتفعيل عمل الوزارات والاهتمام بترميم وتأهيل مبانيها والمرافق التابعة لها ورفدها بالأجهزة الحديثة.



وأشاد بمستوى الانجاز الذي شمل على أعمال ترميم وإعادة تأهيل وتوسعه لمكاتب إضافية بهدف مواكبة متطلبات العمل واستيعاب جميع القطاعات البحرية والجوية والبرية.



وشدد وزير النقل على ضرورة العمل وفق الأطر المؤسسية والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني.

