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رهف القنون عاريه تطلب من متابعيها اختيار اجمل منطقه بجسمها .. لن تصدق ما اختاروه ..اتفرج

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فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 19 أغسطس 2022 01:46 مساءً - فاجأت الناشطة المقيمة في كندا ​​ الجمهور بنشرها صورة عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تشير من خلالها الى النوم عارية من أجل تقبيل مؤخرتها، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الجمهور الذي يتابع صفحتها.

على صعيد آخر، كانت قد نشرت رهف القنون صورة فاضحة لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت وهي تدير ظهرها للكاميرا، وترتدي الهوت شورت الذي كشف عن مؤخرتها بطريقة جريئة، وذلك للتسويق لأعمالها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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