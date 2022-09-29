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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتقييم الذاتي للوائح الصحية الدولية والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.

اختتام ورشة العمل الخاصة بالتقييم الذاتي للوائح الصحية الدولية

وأكد مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والاسعافات الدكتور منصور الحبيشي، على أهمية الورشة ومخرجاتها في تعزيز العمل باللوائح الصحية الدولية.

من جانبه أشار رئيس فريق متابعه وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور امجد الخولي، إلى أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق الغايات الصحية المنشودة والعمل المشترك على تنمية مهارات الكادر الصحي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.



وافتتح وكيل وزارة الاوقاف والارشاد الشيخ حسن الشيخ، ووكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، الدورة التأهيلية للفرق التوعوية المجتمعية.

وتهدف الودرة إلى التوعية بمبادئ واهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة، وجرائم الائمة السلاليين بحق الشعب اليمني على مدى 1200 قرن واساليب تجهيلهم وتظليلهم للشعب اليمني للسيطرة عليه بخرافة الحق الالهي بالولاية والحكم واستعباد الناس، وتحشيد كافة التوجهات في صف واحد لمواجهة خطر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

حيث ستقوم فرق التوعية بعمل محاضرات توعوية مجتمعية في (المدارس، المساجد، الفعاليات الشبابية والثقافية وغيرها) بما يزيد من الوعي بخطر المرحلة والفكر الذي تنشره مليشيا الحوثي، واهمية توحيد الصف لكافة ابناء اليمن وقواه الحرة لمواجهة خطر مشروع مليشيا الحوثي السلالية الكهنوتية ومواجهة اعمالها الاجرامية وتنكيلها بالشعب اليمني، واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الجمهوري الحديث القائم على مبدأ العدالة والمساوأة وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

ودشنت وزارة العدل،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، إعمال مشروع إمداد المحاكم الابتدائية بمنظومة الطاقة الشمسية.

وأوضح وزير العدل القاضي بدر العارضة في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يشمل إعمال تركيب منظومات الطاقة الشمسية في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، ومحكمة المنصورة الابتدائية..مؤكدا بأن المشروع يأتي ضمن مساعي الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية في مباني المحاكم إثناء فترة إنقطاع خدمة الكهرباء العامة بأوقات الدوام الرسمي.

وأشار مدير الشؤون المالية لوزارة العدل القاضي محمد موسى، إلى إن المشروع يشمل توفير منظومات الطاقة الشمسية بكافة مستلزماتها من أجهزة كهربائية وكيابل، ومفاتيح توزيع، ومراوح شحن، وإنارة وبطاريات، واجهزة شحن بجانب المنظومة من أجل تغطية النقص الكهربائي بشكل كامل.

وأختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مشروع حماية الأطفال وحصولهم على التعليم الذي نفذته منظمة صناع النهضة بتمويل من منظمة طفل الحرب كندا.

وشمل المشروع الذي نفذ بمدرسة الهمداني بمديرية التواهي واستهداف 359 من الطلاب، والمعلمين والمعلمات، ومجلس الآباء والأمهات بمدرسة الهمداني، وأعضاء شبكة الحماية المجتمعية، توفير نظام الطاقة الشمسية، وترميم الأسقف المتضررة بالمدرسة، وعدد من الأنشطة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير النزاع على الأطفال.

وأشاد وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف، ومدير عام مديرية التواهي كتبي عمر، بجهود ودور منظمة صناع النهضة في تقديم الدعم لقطاع التعليم ومختلف المجالات الأخرى.

اقامت سفارة الجمهورية اليمنية في نواكشوط، حفلًا بمناسبة العيد الـ 60 لثورة الـ26 سبتمبر المجيدة، والعيد الـ 59 لثورة 14 اكتوبر الخالدة.

واكد السفير الدكتور سالم العرادة، على أهمية هذه المناسبة، والحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة والاستمرار في مقاومة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تسعى إلى إعادة عهد الظلام والظلم والاستبداد الكهنوتي.

عقدت اليوم بمدينة مأرب ندوة سياسية عن ثورة 26 سبتمبر المجيدة بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بعنوان "النضال الثوري ضد الإمامة قديمًا وحديثًا".

وناقشت الندوة التي نظمتها الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة تحت شعار" الثورة اليمنية كفاح يتجدد" ثلاث أوراق عمل؛ استعرضت الورقة الأولى التي قدمها الباحث الأكاديمي الدكتور عمر ردمان الجرائم والأساليب القمعية التي استخدمتها الأنظمة الإمامية التي توالت على اليمن منذ أكثر منذ ١٢٠٠ سنة، تحت مظلة خرافات الولاية والحق الإلهي في الحكم وحصره في البطنين.

وتناولت الورقة الثانية، التي قدمتها الناشطة أمينة الرفاعي، التضحيات الكبيرة التي قدمها المناضلون الأحرار خلال عهود حكم الإمامة والتي توجت بانتصار الشعب اليمني في ثورته العظيمة صبحية 26 سبتمبر 1962م..مشيرة إلى دور المرأة اليمنية في النضال الوطني والمساهمة في صنع الانتصار للثورة وغرس قيمها ومبادئها في وجدان الأجيال وزرع مفاهيمها والسعي لتحقيق أهدافها السامية.

فيما تطرق الأكاديمي الدكتور محمد العزكي في الورقة الثالثة" قيم الثورة السبتمبرية" التي دكت معاقل الإمامة وفتحت على مشروعهم السلالي الكهنوتي ابواب الجحيم وكسرت العزلة التي فرضها على اليمن واليمنيين.. مستعرضا أبرز القيم والأهداف التي مثلتها الثورة وفي مقدمتها إنهاء عهد الظلم والطغيان واقامة نظام جمهوري عادل وإزالة الفوارق الطبقية وانشاء مجتمع تعاوني متساوي وتسخير التنمية والرفاه للمجتمع.