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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت وزارة العدل،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، إعمال مشروع إمداد المحاكم الابتدائية بمنظومة الطاقة الشمسية.

وزارة العدل تُدشن مشروع إمداد محاكم عدن بأنظمة الطاقة الشمسية

وأوضح وزير العدل القاضي بدر العارضة في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يشمل إعمال تركيب منظومات الطاقة الشمسية في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، ومحكمة المنصورة الابتدائية..مؤكدا بأن المشروع يأتي ضمن مساعي الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية في مباني المحاكم إثناء فترة إنقطاع خدمة الكهرباء العامة بأوقات الدوام الرسمي.

وأشار مدير الشؤون المالية لوزارة العدل القاضي محمد موسى، إلى إن المشروع يشمل توفير منظومات الطاقة الشمسية بكافة مستلزماتها من أجهزة كهربائية وكيابل، ومفاتيح توزيع، ومراوح شحن، وإنارة وبطاريات، واجهزة شحن بجانب المنظومة من أجل تغطية النقص الكهربائي بشكل كامل.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسمو الامير خالد، وهنأه واعضاء المجلس بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع، متمنين للحكومة السعودية الجديدة برئاسة صاحب السمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان كل النجاح في خدمة بلدها وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والمواقف السعودية الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المراحل، كما جدد الثناء على جهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للأعمال الانسانية، ومشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الغام المليشيات الحوثية الارهابية.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، والاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدعم المطلوب للمضي قدما في هذه الاصلاحات.

كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول مسار الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة منذ مطلع ابريل الماضي، وفرص تجديدها في ظل استمرار خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتنصلها عن التزاماتها بموجب الاعلان الاممي واتفاق ستوكهولم.

وفي اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان إلى فخامة الرئيس واعضاء المجلس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان.

واكد سمو الامير خالد في السياق التزام المملكة بدعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والامن والاستقرار.

حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التدخلات الانسانية والانمائية الأممية التي يقدمها البرنامج للوزارة واحتياجاته من البرامج والانشطة.

وتطرق اللقاء، إلى الاولويات الاساسية من المشاريع المتمثلة بإجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف وتحديد حجم الأضرار وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء والوعود المقدمة من البنك الألماني بهذا الخصوص اضافة إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا على البلاد لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي وحاجة البلد إلى وقف التصدير للمنتجات السمكية والزراعية.

وثمن السقطري، جهود البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودعمه الجانب الزراعي والسمكي.. مستعرضًا جملة المشاريع المطلوبة..منوهًا إلى حاجة إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله وكذا توفير مختبر مراقبة الجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبالغ تكلفته 18 مليون دولار.

