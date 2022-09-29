شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة في الصحافة الالكترونية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمحافظة شبوة، اليوم، الدورة التدريبية الاولى في مجال الصحافة الالكترونية والتي نظمها على مدى يومين مركز التغيير للاعلام والدراسات بالمحافظة.

اختتام دورة في الصحافة الالكترونية بشبوة

وثمن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، الجهود المبذولة لانجاح الدورة والعمل على بناء قدرات الكوادر الاعلامية في المحافظة..مشيرًا إلى دور الصحافة الالكترونية في التعامل مع مجريات الاحداث وسرعة بثها.

أختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مشروع حماية الأطفال وحصولهم على التعليم الذي نفذته منظمة صناع النهضة بتمويل من منظمة طفل الحرب كندا.

وشمل المشروع الذي نفذ بمدرسة الهمداني بمديرية التواهي واستهداف 359 من الطلاب، والمعلمين والمعلمات، ومجلس الآباء والأمهات بمدرسة الهمداني، وأعضاء شبكة الحماية المجتمعية، توفير نظام الطاقة الشمسية، وترميم الأسقف المتضررة بالمدرسة، وعدد من الأنشطة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير النزاع على الأطفال.

وأشاد وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف، ومدير عام مديرية التواهي كتبي عمر، بجهود ودور منظمة صناع النهضة في تقديم الدعم لقطاع التعليم ومختلف المجالات الأخرى.

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، وضع الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن.

وأكد السقطري، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن والمتمثل في فحص ومراقبة الصادرات السمكية في خليج عدن وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقرة من قبل الدولة للقطاع السمكي في مجال إدارة وتشغيل ومراقبة وتنمية مراكز الإنزال السمكي وتنظيم واستقبال المنتجات السمكية في نطاق الاختصاص الجغرافي المحدد لها.

ووجه الوزير رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية بخليج عدن بتشكيل لجنة فنية لحصر مراكز الإنزال السمكي في محافظات عدن ولحج وأبين وتقييم المباني والمنشآت والصالات والثلاجات المركزية وثلاجات حفظ الأسماك في جميع هذه المراكز بغرض إصلاح الأضرار التي لحقت بتلك المراكز وإعادتها إلى الخدمة.

تشارك اليمن، في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" والذي يعقد في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 07 أكتوبر 2022م بوفد ترأسه سفير اليمن في كندا جمال السلال ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد.

وستناقش الدورة عدد من البنود الهامة المتعلقة بسلامة الطيران وضمان سلامة الملاحة الجوية والابتكار في مجال الطيران والتعاون الفني والتدريب.

يشارك في الدورة وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالطيران المدني الدولي.

ووفقًا للنظام الأساسي لمنظمة "ايكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة سوف تقوم خلال هذه الدورة بانتخاب رئيسا للجمعية العامة وأربعة نواب له، إضافة إلى تشكيل العديد من اللجان، وانتخاب مجلس جديد للمنظمة لفترة الثلاث أعوام القادمة مكون من 36 دولة.

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التدخلات الانسانية والانمائية الأممية التي يقدمها البرنامج للوزارة واحتياجاته من البرامج والانشطة.

وتطرق اللقاء، إلى الاولويات الاساسية من المشاريع المتمثلة بإجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف وتحديد حجم الأضرار وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء والوعود المقدمة من البنك الألماني بهذا الخصوص اضافة إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا على البلاد لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي وحاجة البلد إلى وقف التصدير للمنتجات السمكية والزراعية.

وثمن السقطري، جهود البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودعمه الجانب الزراعي والسمكي.. مستعرضًا جملة المشاريع المطلوبة..منوهًا إلى حاجة إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله وكذا توفير مختبر مراقبة الجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبالغ تكلفته 18 مليون دولار.

