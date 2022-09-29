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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري،، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التدخلات الانسانية والانمائية الأممية التي يقدمها البرنامج للوزارة واحتياجاته من البرامج والانشطة.

السقطري يبحث مع البرنامج الإنمائي تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي بعدن

وتطرق اللقاء، إلى الاولويات الاساسية من المشاريع المتمثلة بإجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف وتحديد حجم الأضرار وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء والوعود المقدمة من البنك الألماني بهذا الخصوص اضافة إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا على البلاد لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي وحاجة البلد إلى وقف التصدير للمنتجات السمكية والزراعية.

وثمن السقطري، جهود البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودعمه الجانب الزراعي والسمكي.. مستعرضًا جملة المشاريع المطلوبة..منوهًا إلى حاجة إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله وكذا توفير مختبر مراقبة الجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبالغ تكلفته 18 مليون دولار.

بحث وزير المالية سالم بن بريك،، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ، التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وتطرق بن بريك إلى مستجدات الوضع الاقتصادي على الساحة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية لمعالجة كافة الأوضاع، داعيًا المجتمع الدولي في دعم تقديم الدعم للجانب الاقتصادي والتنموي في بلادنا.

وناقش وزير المالية مع الجانب الصيني أهمية دعم المنافذ الجمركية بأجهزة الاشعة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وعدد المجالات ذات الشراكة، واستمرار البرامج والمشاريع التي تقدمها الصين لبلادنا في كافة المجالات.

وجدد ترحيب الحكومة بكافة الجهود الدولية المساندة للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها تجاه الوضع الاقتصادي والتنموي باليمن، مثمنًا دور الحكومة الصينية في مساندة الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.

من جانبه اكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية أيمن باجنيد.

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة، ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع الذي عُقد بمحافظة مأرب وضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز ورؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقيادات عدد من المناطق العسكرية والمحاور، على مستوى الجاهزية والإعداد للجيش الوطني واحتياجاته المختلفة المتبقية لتوفيرها بما يعزز من بناء قدرات الجيش.

وفي الاجتماع نقل اللواء العرادة والدكتور معين تحيات رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، لقيادات وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان والقيادات العسكرية ومنتسبي الجيش الوطني بمناسبة حلول أعياد الثورة اليمنية ( سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر ) التي خلصت الشعب اليمني من نظام الجهل والتخلف.

وأشادا بالعرض العسكري المهيب الذي أقامته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان احتفاء بالعيد والذي عكس قوة الجيش الوطني ومستوى الإعداد والتأهيل لأفراده ومستوى جاهزيته، كما عكس المستوى العالي من التحضير والتنظيم الرائع للعرض.

وقدم عضو مجلس القيادة اللواء العرادة ورئيس الوزراء الدكتور معين خلال الاجتماع عرضًا عن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على مختلف الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتنموية، والانسانية.. وشددا على أهمية استمرار رفع الجاهزية القصوى للجيش استعدادًا للمرحلة القادمة في ظل الهدنة الانسانية الهشة التي أعلنها المبعوث الاممي لليمن وتعاطت معها الحكومة بايجابية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، فيما استمرت مليشيا الحوثي بخروقاتها وعدم التزامها بتنفيذ البنود والالتزامات.

وجددا التعهد باستمرار تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية والأمنية التي يعول عليها لاستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة والقضاء على التمرد الحوثي.

حضر الاجتماع وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وأمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج