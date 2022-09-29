شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة تشاورية حول عمل لجان الوساطة المجتمعية في عدن بمشاركة مدير الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جلسة تشاورية حول آليات عمل لجان الوساطة المجتمعية، تنظمها مؤسسة آفاق شبابية، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك ضمن مشروع تعزيز العدالة الشاملة في اليمن.

جلسة تشاورية حول عمل لجان الوساطة المجتمعية في عدن بمشاركة مدير الأمن

وتتضمن الجلسة التي تستمر يومين، بمشاركة ممثلي السلطات المحلية والنيابات العامة وإدارة أمن عدن ومراكز الشرطة والقطاعات الخدمية وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى استعراض أنشطة المشروع، والتعريف بالهيكل التنظيمي للجان الوساطة المجتمعية، ومكونات وآليات اختيار أعضاء لجان الوساطة، ومعرفة معايير وإحالة القضايا إلى اللجان ومعالجتها.

وأكد مدير عام أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أهمية الجلسة وإسهامها في تبادل الآراء والخبرات بين المشاركين لمعالجة قضايا المحتجزين وحل القضايا المجتمعية في عدن، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرسمية المعنية وبين منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مخرجات المشروع ومكافحة القضايا المجتمعية السلبية بالطرق القانونية الصحيحة التي تكفل الحقوق لجميع المواطنين، وتقدم العون والمساعدة لكل المواطنين.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة آفاق شبابية المهندس اياد مهدي، أنشطة المشروع التي تشمل ورش عمل تنسيقية بين السلطات المحلية وأطراف العدالة، وكذا معايير تطبيق طرق الوساطة والتحكيم لحل قضايا المحتجزين وتخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز ونظام العدالة.. مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة للمحتجزين.

وأثرى المشاركون، اليوم الأول من الجلسة بحزمة من المقترحات والرؤى حول آليات تشكيل لجان الوساطة المجتمعية، وآلية عملها والقضايا الممكن إحالتها للجان الوساطة المجتمعية من أجل تخفيف الضغط على نظام العدالة من خلال تطبيق طرق الوساطة والتحكيم لحل قضايا المحتجزين.

وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري،

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري،، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التدخلات الانسانية والانمائية الأممية التي يقدمها البرنامج للوزارة واحتياجاته من البرامج والانشطة.

وتطرق اللقاء، إلى الاولويات الاساسية من المشاريع المتمثلة بإجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف وتحديد حجم الأضرار وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء والوعود المقدمة من البنك الألماني بهذا الخصوص اضافة إلى تأثير الأزمة في أوكرانيا على البلاد لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي وحاجة البلد إلى وقف التصدير للمنتجات السمكية والزراعية.

وثمن السقطري، جهود البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودعمه الجانب الزراعي والسمكي.. مستعرضًا جملة المشاريع المطلوبة..منوهًا إلى حاجة إعادة تفعيل دور ميناء الاصطياد السمكي في عدن وتأهيل مرافقه والبنية التحتية له وتوفير المعدات اللازمة لتشغيله وكذا توفير مختبر مراقبة الجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبالغ تكلفته 18 مليون دولار.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري الحرص على تأهيل مبنى فرع صندوق الرعاية الإجتماعية بالضالع والعمل على بناء قدرات موظفي الصندوق للدفع بالخدمة الإجتماعية نحو الأفضل وبما يحقق الوظيفة الرئيسة للصندوق لمساعدة كل الفئات الفقيرة المستضعفة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع محافظ الضالع علي مقبل، لمناقشة ملف الرعاية الاجتماعية في المحافظة وجملة من القضايا في إطار اهتمامات واختصاصات الوزارة.

واشار الزعوري إلى أن الوزارة ومن خلال مكتبها وفروع الصناديق التابعة لها في المحافظة ستعمل على مواصلة القيام بكافة مهامها ومساندتها للسلطة المحلية للمحافظة في تقديم الخدمات لسكان المحافظة كل في إطار تخصصه.

من جانبه أعرب المحافظ عن تقديره للدعم والمساندة من قبل الوزارة، مؤكدا استمرار التنسيق مع الوزارة في كافة القضايا ذات الصلة