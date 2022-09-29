حضرموت تدشين العمل في محطة تحلية المياه في منطقة بور بسيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، العمل في محطة تحلية المياه بمنطقة بور في مديرية سيئون (شرقي اليمن).



ويشمل مشروع المحطة خط ناقل للمياه بطول 140 متر يمتد من شبكة المياه العمومية الى خزانات بلاستيكية بمحطة التحلية سعتها الإجمالية 180 متر مكعب ومحطة طاقة شمسية بقدرة 56.6 كيلوات ، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من المياه 18 متر مكعب في الساعة، إضافة إلى أحواض ترسيب الملح تتسع لحوالي 12 متر مكعب .



وسيستفيد من المشروع أكثر من 20 ألف نسمة من سكان المنطقة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة 205 آلاف دولار، وإشراف فرع الهيئة العامة لمياه الريف بوادي حضرموت، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

