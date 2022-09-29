مشهورة سناب شات في السعوديه تتحدي سما المصري في استعراض مؤخرتها مين فيهم احل؟ ..اتفرج

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عدن - ياسمين التهامي - انتشرت معك على التواصل الاجتماعي في المملكه العربيه السعوديه هي مشهوره سناب شات وهي تقوم باستعراض مؤخرتها لكي تقلد الفنانه المصريه سما المصري ودائما ما تثير هذه المدير اش الكثير من الجدل واحيانا تظهر وهي تلبس قميص النوم.

واحيانا تظهر في غرفه نومها نشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها انهم اصبح غرام جديد وفي هذه الصوره تظهر وهي تظهر مفاتن مؤخرتها.

وعمود القش دائما ما تنشر كثير من مقاطع الفيديو على موقع انستغرام وتاتين مع الزوجات والنساء وتحذرهم من الاستهانه في حقوقهم وتقول احيانا في فيديوهات لها اخرى ان جميع الرجال اتمنى ان تتزوجها لانها جميله للغايه وجميع الشبان يتغازلون فيها ويريدون الزواج منها.

مودي القش هي مشهوره سناب شات في السعوديه تثير زياده احيانا كثيره وتهاجم الرجال في كثير من الاحيان ودائما ما ترد على متابعينها الذين يعلقون لها بمنشورات الحب والاشاده والاعجاب بها.

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