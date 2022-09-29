بلادنا تشارك في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشارك اليمن، في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" والذي يعقد في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 07 أكتوبر 2022م بوفد ترأسه سفير اليمن في كندا جمال السلال ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد.

اليمن تشارك في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"

وستناقش الدورة عدد من البنود الهامة المتعلقة بسلامة الطيران وضمان سلامة الملاحة الجوية والابتكار في مجال الطيران والتعاون الفني والتدريب.

يشارك في الدورة وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالطيران المدني الدولي.

ووفقًا للنظام الأساسي لمنظمة "ايكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة سوف تقوم خلال هذه الدورة بانتخاب رئيسا للجمعية العامة وأربعة نواب له، إضافة إلى تشكيل العديد من اللجان، وانتخاب مجلس جديد للمنظمة لفترة الثلاث أعوام القادمة مكون من 36 دولة.



بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ، التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وتطرق بن بريك إلى مستجدات الوضع الاقتصادي على الساحة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية لمعالجة كافة الأوضاع، داعيًا المجتمع الدولي في دعم تقديم الدعم للجانب الاقتصادي والتنموي في بلادنا.

وناقش وزير المالية مع الجانب الصيني أهمية دعم المنافذ الجمركية بأجهزة الاشعة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وعدد المجالات ذات الشراكة، واستمرار البرامج والمشاريع التي تقدمها الصين لبلادنا في كافة المجالات.

وجدد ترحيب الحكومة بكافة الجهود الدولية المساندة للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها تجاه الوضع الاقتصادي والتنموي باليمن، مثمنًا دور الحكومة الصينية في مساندة الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات.

من جانبه اكد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، استمرار بلاده في دعم الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية أيمن باجنيد.

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة، ومعه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع الذي عُقد بمحافظة مأرب وضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز ورؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان وقيادات عدد من المناطق العسكرية والمحاور، على مستوى الجاهزية والإعداد للجيش الوطني واحتياجاته المختلفة المتبقية لتوفيرها بما يعزز من بناء قدرات الجيش.

وفي الاجتماع نقل اللواء العرادة والدكتور معين تحيات رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، لقيادات وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان والقيادات العسكرية ومنتسبي الجيش الوطني بمناسبة حلول أعياد الثورة اليمنية ( سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر ) التي خلصت الشعب اليمني من نظام الجهل والتخلف.

وأشادا بالعرض العسكري المهيب الذي أقامته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان احتفاء بالعيد والذي عكس قوة الجيش الوطني ومستوى الإعداد والتأهيل لأفراده ومستوى جاهزيته، كما عكس المستوى العالي من التحضير والتنظيم الرائع للعرض.

وقدم عضو مجلس القيادة اللواء العرادة ورئيس الوزراء الدكتور معين خلال الاجتماع عرضًا عن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على مختلف الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتنموية، والانسانية.. وشددا على أهمية استمرار رفع الجاهزية القصوى للجيش استعدادًا للمرحلة القادمة في ظل الهدنة الانسانية الهشة التي أعلنها المبعوث الاممي لليمن وتعاطت معها الحكومة بايجابية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، فيما استمرت مليشيا الحوثي بخروقاتها وعدم التزامها بتنفيذ البنود والالتزامات.

وجددا التعهد باستمرار تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العسكرية والأمنية التي يعول عليها لاستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة والقضاء على التمرد الحوثي.

حضر الاجتماع وزير الشباب والرياضة نائف البكري ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وأمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج