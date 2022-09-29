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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، وضع الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن.

اجتماع موسع بعدن يناقش اوضاع المصائد السمكية بعدن

وأكد السقطري، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن والمتمثل في فحص ومراقبة الصادرات السمكية في خليج عدن وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المقرة من قبل الدولة للقطاع السمكي في مجال إدارة وتشغيل ومراقبة وتنمية مراكز الإنزال السمكي وتنظيم واستقبال المنتجات السمكية في نطاق الاختصاص الجغرافي المحدد لها.

ووجه الوزير رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية بخليج عدن بتشكيل لجنة فنية لحصر مراكز الإنزال السمكي في محافظات عدن ولحج وأبين وتقييم المباني والمنشآت والصالات والثلاجات المركزية وثلاجات حفظ الأسماك في جميع هذه المراكز بغرض إصلاح الأضرار التي لحقت بتلك المراكز وإعادتها إلى الخدمة.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادة جامعة إقليم سبأ وعمداء الكليات في الجامعة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح ووزير الشباب والرياضة نايف البكري وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج سير العملية في الجامعة واحتياجاتها حيث تم استعراض تقريرًا موجزًا عن نشاط الجامعة وإنجازاتها خلال الست السنوات الماضية.

وحث العرادة الحكومة على دعم الجامعة واعتماد خطتها للتطوير والتحديث وإقرار الكليات والأقسام الجديدة التي تتضمنها الخطة وفي مقدمتها كلية التعدين وسرعة وضع المعالجات اللازمة لكافة الإشكاليات المتعلقة بالموازنة والتسويات ورفع الرواتب والأجور وغيرها من الصعوبات التي تعيق الجامعة عن القيام بدورها التنويري ومواجهة المشروع الحوثي الانقلابي القائم على الجهل ونشر الخرافات في المجتمع.

مشيدًا بالدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجامعة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي ساهم في تطوير الجامعة وتحديث بنيتها التحتية.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور عن إعجابه بما حققته الجامعة من إنجازات كبيرة وملموسة خلال فترة وجيزة ودورها في استيعاب آلاف الطلاب الملتحقين في كلياتها من مختلف المحافظات.

وأوضح أن لمحافظة مأرب وقيادتها الحق في أن تفخر بإنشاء الجامعة وتطويرها وتشييد بنيتها التحتية الأساسية، في زمن الحرب بفضل الدعم الكبير الذي قدمته قيادة المحافظة التي كان لها الدور المحوري في النهوض بواقع العملية التعليمية ودعم مؤسساتها وتفعيل دورها في غرس المفاهيم والقيم الوطنية وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية.

مؤكدًا استعداد الحكومة اعتماد خطة الجامعة وإقرار أهم ماجاء فيها والعمل مع قيادة الجامعة والجهات الحكومية المختصة على معالجة كافة الإشكالات الإدارية والمالية التي تواجهها الجامعة وتعيق نشاطها الأكاديمي وفق القدرات والإمكانات المتاحة.

بدوره أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي أن الجامعة تستوعب في كلياتها التسع نحو 16 ألفا و750 طالبا وطالبة موزعين على أكثر من 35 تخصصا بالإضافة إلى 430 طالبا وطالبة في مساقات الدراسات العليا في سبعة أقسام بالجامعة.. مستعرضًا خطة الجامعة الاستراتيجة خلال الأعوام 2021-2025 ومساعيها للتوسع وإنشاء كليات وأقسام جديدة لمواكبة كافة التخصصات العلمية بالإضافة إلى احتياجاتها من البنى التحتية والكوادر الأكاديمية وطواقم تدريس لتنفيذ الخطة.

التقى وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر الإتصال المرئي، المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير، ومعها فريق المياه والإصحاح البيئي.

جرى خلال اللقاء مناقشة إطار التعاون بين اليمن والبنك الدولي في قطاعي المياه والبيئة، وذلك باتجاه دعم الحكومة لتحقيق التعافي واستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشاد وزير المياه والبيئة بإسهامات البنك الدولي في دعم قطاعي المياه والبيئة على مدى عقود، مستعرضا آفاق التعاون القائم والمستقبلي في هذين القطاعين الخدميين، وما تتطلبه الاحتياجات الكبيرة من دعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى الجوانب المتصلة بالأمن المائي باعتبارها الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وأهمية العمل على إنشاء منصة لتمويل الأمن المائي بقيادة البنك الدولي لتشمل جميع المانحين لليمن.

ولفت الشرجبي بهذا الخصوص، إلى أهمية تدخلات البنك في مجال إدارة الموارد المائية والحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، والمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه لاستيعاب المتغيرات الديموغرافية والمناخية والانتقال من تنفيذ المشروعات الطارئة إلى التنموية لتلبية احتياجات شريحة أوسع من المواطنين.

من جانبها أكدت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، على استمرار دعم البنك لقطاعي المياه والبيئة، والحرص على تطوير التعاون مع الوزارة للمساعدة في رفع قدرات مؤسساتها لتقديم الخدمات للمواطنين.. مشيرة إلى أن البنك الدولي سيعمل على دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للمياه وحماية البيئة.

