شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:

- الطماطم = 200 ریال

- البطاطس = 350 ریالا

ـ البصل = 400 ریال

ـ الكوبش = 150 ریالا

البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة

ـ الباذنجان = 700 ریال

- الموز = 400 ریال

- البرتقال = 500 ریال

البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

البرتقال یوسفي = 800 ريال

الشمام = 250 ریالا

ـ الفرولة = 1500 ریال

ـ التوت = 1000 ریال

- التفاح الخارجي = 2000 ریال

ـ التفاح محلي = 700 ریال

- الكوسة = 450 ریال

- الخیار = 550 ریال

- لحوم الابل = 4000 ریال

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

وكشفت تقارير إلي ارتفاع نسبة الفقر وفق تقديرات رسمية بسبب الحرب التي قامت بها مليشيات الحوثي منذ عام 2015 وتسبب في معاناة شعبنا.

وباتت كلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى في بلادنا، مع تأثر الاقتصاد وفقدان العملة نسبة كبيرة من قيمتها، وهو ما يهدد بوقوع ملايين الأشخاص في البلاد التي تعاني من فقر مدقع، في براثن الجوع الشديد.

يذكر أن البنك الدولي كشف في أحدث تقاريره عن بلادنا أنه بسبب ذلك، دمرت سبل كسب العيش، حيث يشرح البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في بلادنا يعاني، وتوقفت الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في المدخلات كما أن الكثير من الناس في بلادنا يعانون من البطالة، في مقابل تنامي الاحتياجات المعيشية وارتفاع كلفتها.

وتسببت حرب الحوثي في تدمير سبل العيش ولا تزال الأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر، فيما الأزمة الإنسانية الحادة قائمة ومتوسعة.

وتشهد بلادنا أسوأ أزمة إنسانية طاولت معظم المناطق، وتجلت في قرابة 4 ملايين نازح يعيشون أوضاعًا مأساوية في مخيمات النازحين، فل ظل تراخي المجتمع الدولي في دعم خطط الاستجابة الإنسانية السنوية لبلادنا في ظل استمرار الحرب الحوثية.

كما تشهد بلادنا موجة جفاف غير مسبوقة هذا العام، إذ تراجع منسوب هطول الأمطار، الأمر الذي يؤثر على القطاع الزراعي بشكل كبير، وسط مخاوف من قبل المزارعين لفقد إنتاجهم الزراعي.

ويعيش القطاع الصناعي في بلادنا مرحلة صعبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب التي قامت بها ميليشيات الحوثي.

وتسببت الحرب الحوثي في التأتر على القطاع الصناعي في بلادنا وعدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة والذي أدى إلى توسيع معدلات الفقر والبطالة وانهيار أنظمة التشغيل في البلاد.

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، في وقت سابق، تعديلًا وزاريًا على الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث شمل التعديل الوزاري في اليمن، أربع حقائب بينها الدفاع والنفط.

كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أنه صدر قرار جمهوري قضى بتعديل وزاري شمل أربع وزارات.

وأفادت الوكالة بأن القرار قضى بتعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيرًا للدفاع، ويرقى إلى رتبه فريق.

كما نص القرار على تعيين الدكتور سعيد سليمان بركات الشماسي وزيرًا للنفط والمعادن، وكذلك تعيين المهندس مانع صالح يسلم بن يمين وزيرًا للكهرباء والطاقة، وكذلك على تعيين سالم محمد العبودي الحريزي وزيرًا للأشغال العامة والطرق.

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا إصدار قرار جمهوري قضى بتعيين الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي "وزير الدفاع المقال" مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.



ويعد هذا أول تعديل وزاري على حكومة معين عبدالملك، التي تم تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنوب في ديسمبر 2020.