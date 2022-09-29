شاهد .. الراقصة موكا تتخطى الحدود بـ أجرأ بدلة رقص شبه عارية والجمهور مصدوم.. ومتابع كسحتي سما المصري

فنون - كتب سعد محمود - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور الراقصة موكا التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأجمل صورها ببدلة الرقص، حيث اشتهرت بمظهرها الجريء، في محاولة لفعل الشيء نفسه من خلال إبراز جاذبيتها. مثل صافيناز وسما المصري

الراقصة موكا تثير الجدل لكونها الأكثر جرأة بدلاً من الرقص . لا يمكنك تخيل راتبها!

تحرص الراقصة موكا، التي لطالما أثارت الجدل بظهورها أمام الجمهور بفساتين جريئة، على إظهار سحر وأنوثة جسدها، الأمر الذي جعلها أمام القانون في الأيام القليلة الماضية بتهمة نشر الفسق والفجور ومتابعة الفسق. وأكد جمهور كبير أنها تقلد الراقصة صافينازي.

وأكدت الراقصة موكا خلال التحقيق أنها لم تسعى إلى الفتنة والغريزة على الإطلاق، بل أحببت الفنون المسرحية، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى حوالي 200 ألف جنيه شهريًا.

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