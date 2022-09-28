شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير خالد بن سلمان يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي تطورات الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، في الرياض، آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

وجاء اللقاء غداة تعيين الأمير خالد بن سلمان في منصبه الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العليمي استقبل الأمير خالد بن سلمان في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة إلى السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ”جرى خلال الاستقبال استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق“.

وأكد وزير الدفاع السعودي ”دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية“.

خالد بن سلمان: "الدفاع" حظيت باهتمام ولي العهد وسنسير على نهجه

وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن الوزارة حظيت باهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنهم سيسيرون على نهجه، ومساره الذي رسمه لها.

جاء ذلك في أول تصريح له، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للدفاع، الذي تضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن الوزارة حظيت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت بإطلاقه برنامج تطويرها، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدراتها، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أنهم سيمضون على نهج ولي العهد، ومساره الذي رسمه للوزارة "لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه".

كان وزير الدفاع قد أدى القسم أمام خادم الحرمين، بحضور ولي العهد، الثلاثاء، وذلك في قصر السلام بجدة.

وفي السياق، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقر وزارة الدفاع بجدة، الأربعاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات الوزارة، وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطويرها، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع، ومنسوبي الوزارة.