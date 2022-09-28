شكرا لبحثكم عن خبر رئيس صندوق صيانة الطرق يتفقد سير أعمال سفلتة خط العلم دوفس في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على سير الاعمال الجارية في المشروع و ما تم إنجازه من أعمال السلفتة الواسعة للطريق.

واستمع الماس من الفريق الفني والهندسي للمشروع على أبرز ماتم العمل عليه وفق الإمكانيات وكذا الصعوبات التي واجهت اعمال التأهيل.والذي بدروه ابدى حرصه على تذليل وتسهيل تلك الصعوبات والعمل على تحسينها لسرعة انجاز العمل خلال الفتر الزمنية المحددة.

وتحظى مشاريع تأهيل وصيانة شبكات الطرق برعاية من قيادة الحكومة ومتابعة المهندس سالم محمد الحريزي وزير الاشغال العامة والطرق.

وجرى مؤخرا في محافظة أبين اعمال صيانة وإعادة تأهيل مشروع خط ( العلم دوفس ) الطريق الدولي الرابط بين عدن و المحافظات المجاورة إضافة لسلطنة عمان والسعودية ..

رافقه خلال الزيارة معين محمد بشير مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.