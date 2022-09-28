جنود مفصولون من قوات الانتقالي يسيطرون على حقول نفطية في مديرية "عسيلان" بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - فرض جنود سابقون في وقت المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، سيطرتهم على حقول نفطية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر قبلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين قبليين وجنود سيطروا صباح اليوم، حقول النفط في مديرية عسيلان شمال غربي محافظة شبوة، بعد فصلهم من قوات دفاع شبوة الموالية المجلس الانتقالي واستبدالهم بآخرين من خارج المحافظة".



واوضح، أن الجنود الذين سيطروا على حقول النفط كانوا قد انسحبوا قبل يومين من معسكر الشبيكة شرقي عتق، بعد فصلهم وتعرضهم لإهانات لفظية من قبل قيادات في قوات المجلس الانتقالي ينتمون لمحافظة الضالع.



وأفاد مصدر محلي، بأن قوات موالية للإمارات تحركت في وقت لاحق إلى مديرية عسيلان في محاولة لاستعادة السيطرة على الحقول النفطية لكنها فشلت.



وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن "المسلحين هددوا بالتصعيد المسلح والمفتوح إذا لم يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وإعادة وحداتهم التي تم تسريحها إلى قوات دفاع شبوة".



ووفقا لمصادر مطلعة، فإن القوات الموالية للإمارات قامت بإقصاء ست كتائب تابعة لقوات دفاع شبوة ينتمي أفرادها لمديريتي بيحان وعسيلان، ضمن استهداف مناطقي.

