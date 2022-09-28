شاهد اول ظهور رسمي للأمير خالد بن سلمان بعد تعيينه وزيراً للدفاع في السعودية مع مجلس القيادة اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر اليوم وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع مجلس القيادة اليمني في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه وزيراً للدفاع. ويتوقع أن تشهد الأوضاع اليمنية انفراج كبير بعد هذا الاجتماع.

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