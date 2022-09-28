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شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يصل العاصمة السعودية الرياض قادماً من العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الرياض|خاص
وصل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مطار الملك خالد الدولي ظهر اليوم قادماً من العاصمة عدن في زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة تستغرق عدة أيام.
رافق الرئيس في زيارته، الاخ محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والاخ مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، والاخ منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والاخ عماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة.
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