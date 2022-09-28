شاهد .. سما المصري برقصة شرقية بقيمص شفاف للغاية يظهر كل ما تحته

فنون - كتب سعد محمود - الفنانه الاستعراضيه سما المصري التي تعتبر من اشهر الفنانين المثيرين للجدل في مصر دائما ما تثير الجدل بظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب ما تقوم بنشره من فيديوهات لها.

فتارة تظهر سما المصري وهي تحلب بقره على الهواء مباشره وايضا احيانا تقوم برقص مثيره في غرفه النوم والكثير من الفيديوهات التي تقوم بنشرها ولكن هذه المره قام بنشر فيديو جعلت المتابعين في حيره بسبب هذا الفيديو وانتشر هذا الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واقامت سما المصري بعمل رقصه بقميص شفاف من حمام السباحه الخاص بها ورددت قائله اتفرجوا يا متابعين ولا عاوزين احلى من كده، ورد عليها متابع هو في اجمل من كده.

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