فنون - كتب سعد محمود - بعد غياب دام لأيام، ظهرت المغنية اللبنانية رولا يموت التي نشرت صورة أرفقتها بتعليق جاء فيه: (بحبكم واشتقت لكم كثيرا، أنا أنثى#آه منك يا رولا… قريبا).

رولا تغيرت ملامحها، بسبب زيادة وزنها، كما أظهرت صدرها كالعادة الأمر الذي نال إعحاب فانزها الذين يعتبرون أنفسهم عبيدا لها.اليوم، عادت رولا إلى الإغراء مجددًا، ونشرت صورة ظهرت فيها بالسوتيان فقط، وعرضت صدرها الكبير وقالت: “بحبكم واشتقت لكن كتير، أنا أنثى آه منك يا رولا”

كانت هذه تفاصيل خبر رولا يموت تتحدى سما المصري من جديد وصدرها كلّه يتصدر على السرير ..اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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