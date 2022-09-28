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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء مشترك عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، عددًا من القضايا ذات الصلة بسلامة معايير ومواصفات المساعدات الإغاثية والغذائية الدولية المقدمة للمجتمع.

لقاء مشترك برئاسة وزير التخطيط يناقش سلامة المساعدات الدولية المقدمة للمجتمع

وجدد اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وممثلي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بوزارة التخطيط أحمد الجاوي، ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن مارك جوردون، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات بشأن استيراد المساعدات المختلفة، وجودة تخزينها بمخازن مستوفية لاشتراطات الخزن المعتمدة لدى الجهات الرسمية، وتوزيع المساعدات بمواعيدها المحددة لضمان استفادة المستفيدين منها بالشكل الأمثل.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض حزمة من المقترحات والرؤى التي من شأنها الإسهام بفاعلية في إنجاح تنفيذ التدخلات الإغاثية والتنموية المدرجة ضمن خطط البرنامج الأممي في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية، وكذا التسهيلات التي تحرص الجهات الحكومية على تقديمها للمنظمات الدولية العاملة بالمجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية في اليمن ومنها برنامج الأغذية العالمي لضمان تنفيذ برامجه بنجاح.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم اجتماعًا موسعًا بمحافظة مأرب ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزراء الشباب والرياضة نائف البكري والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح وامين عام رئاسة مجلس الوزراء مطيع دماج، ووكلاء محافظة مأرب والمكتب التنفيذي للمحافظة ومدراء عموم المديريات.

كرس اللقاء لمناقشة عدد من القضايا الانسانية والتنموية والادارية والبيئية بالمحافظة والتحديات التي تواجه السلطات المحلية والاحتياجات الملحة للمحافظة من المشاريع والخدمات التنموية والتي يتوجب على الحكومة العمل على تنفيذها وفي مقدمتها الاستجابة لاحتياجات النازحين الاساسية، والاحتياج لمشروع الصرف الصحي للمحافظة حيث باتت تتهددها كارثة بيئية، ورفع موازنات المكاتب لتمكينها من الارتقاء بالخدمات ومواجهة التحديات، واطلاق علاوات موظفي المحافظة، واهمية اعتماد وفتح مطار مأرب لدواع انسانية حيث أن البنى الأساسية للمطار باتت جاهزة.

كما جرى تقديم خطة التعافي للمحافظة والتي تتضمن الاحتياجات حسب الأولويات وعلى مستوى كل مكتب وقطاع ومديرية.

وخلال اللقاء هنأ رئيس الوزراء المشاركون باللقاء بمناسبة حلول العيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، معربًا عن سعادته في مشاركتهم وأبناء مأرب الاحتفالات بهذه المناسبة العظيمة التي باتت اليوم اكثر اتقادًا وتعظيمًا في نفوس الشعب بعد أن تكشفت خلال السنوات الماضية أجندة المشروع الظلامي لمليشيا الحوثي وسلوكها الاجرامي والتنكيل بالمواطنين وتحويلهم إلى عبيد لها بخرافة حقها الالهي في حكمهم واستعبادهم واستباحة دمائهم وإموالهم، إلى جانب أعمالها الهادفة لطمس هوية اليمن وكل ما له صلة بثورة سبتمبر وتدمير مكتسباتها.

وأشاد بأداء ونجاح وتميز المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب والسلطة المحلية خلال السنوات الماضية، وتغلبه على التحديات الكبيرة التي تواجهه.. مشيرًا إلى ان المكتب التنفيذي بمأرب ليس كغيره في المحافظات، نظرًا لتحديات استيعاب النزوح الكبير إلى المحافظة والتي استوعبت 60 في المائة من النازحين في اليمن، وتوفير الاحتياجات والارتقاء بالخدمات في ظل ظروف صعبة وامكانات شحيحة إن لم تكن معدومة إلى جانب حربها في الجبهات بنفس الوقت للدفاع عن الجمهورية والثورة والهوية اليمنية.

واستعرض جهود الحكومة في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتنموية والتحديات التي تواجه الحكومة خاصة في جانب الموارد لتلبية صرف المرتبات والاعتمادات والخطط والاحتياجات الضرورية للمواطنين.. لافتًا إلى أن الهدنة منحت الحكومة فرصة لاعادة ترتيب بعض الأولويات.

وخلال اللقاء تم التأكيد على اهتمام الحكومة بمحافظة مأرب واحتياجاتها، حيث تعمل الحكومة على العديد من المشاريع الاستراتيجية الملحة للمحافظة وفي مقدمتها مشروع الصرف الصحي والاحتياجات الإدارية للمكاتب ونفقاتها التشغيلية، وتنفيذ مشروع إعادة طريق مأرب العبر الدولي وتحسين الشوارع الداخلية للمحافظة.. بالإضافة إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا لاعتماد مطار مأرب وفتحه لدواعٍ انسانية وخدمة الأغراض الانسانية والتنموية في المحافظة.

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، ملعب مأرب الأولمبي، تزامنا مع احتفالات شعبنا بالأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

كما وضع اللواء العرادة ورئيس الوزراء حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الثانية من الملعب وتوسعة مدرجاته بسعة إضافية تقدر ب 3500 متفرج.

وخلال الافتتاح بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ووزير التربية والتعليم طارق العكبري وأمين عام رئاسة الوزراء مطيع دماج، أشار رئيس الوزراء إلى أن افتتاح ملعب مأرب بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية وتوسعة المدرجات في العيد الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، اليوم الاستثنائي والمميز والخالد في نفوس اليمنيين هو تكريم للشباب في عيدهم الوطني.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن بداية الحديث عن انشاء الملعب الذي يحتضن اليوم بطولة أعياد الثورة اليمنية كان في وقتٍ صعب في سنوات القتال والدفاع، وبناء في نفس الوقت، مشيدًا بجهود وزير الشباب والرياضة الذي بذل جهد في كثير من الملاعب بالجمهورية.