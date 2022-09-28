غذتها مليشيا الحوثي.. إب:اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين في المدينة القديمة

اندلعت الليلة الماضية، اشتباكات عنيفة بين مسلحين في مدينة إب القديمة (وسط اليمن)، زادت حدتها مع انحياز مليشيا الحوثي لأحد الأطراف.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن اشتباكات مسلحة شهدها حي "المجعارة" بالمدينة القديمة في مديرية المشنة بين عناصر مسلحة من ذات المنطقة، واستمرت لساعات، سقط على إثرها عدد من الجرحى.



وأضافت أن الاشتباكات سبقتها عمليات سرقة وخطف متبادل بين الجانبين.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والرشاشة والقنابل اليدوية والتي زادت حدتها مع انحياز القسم الشرقي التابع للحوثيين إلى أحد الأطراف أثارت الفزع في أوساط المدنيين الذين حاصرتهم الاشتباكات في منازلهم.



وأوضحت أن عاقل الحارة وأحد أطراف النزاع المدعو "محمد حزام" أصيب برصاصة في كتفه وشظايا قنبلة في رأسه، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى لم يتسنى لنا التأكد من هوية أصحابها بعد.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للصراعات المسلحة التي تغذيها المليشيا.

