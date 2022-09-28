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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرضت ندوة حقوقية عقدت على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، اليوم، الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

ندوة حقوقية: مليشيات الحوثي اعتقلت اكثر من 1700 امراة يمنية خلال خمس سنوات

واوضحت الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن بعنوان (انتهاكات وجرائم بحق النساء في اليمن )، بان المليشيات الحوثية اعتقلت 1781 امراة يمنية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى سبتمبر 2022م..مشيرة إلى ان اعتقالات النساء تمت خارج إطار القانون ودون أي اجراءات قانونية.

وتطرقت الندوة، إلى ما تتعرض له النساء في سجون مليشيات الحوثي، واستخدامهن كورقة ضغط على جميع المعارضين لها..مشيرة إلى ما حدث مؤخرًا من اعتقال لـ ٧٤ فتاة من محافظة حجة والزج بهن في سجن النصيرية المركزي بحجة..منوهة إلى احكام الإعدام بحق النساء حيث صدرت ست احكام الإعدام بحق ست نساء بينهن قاصر.

وشددت الندوة، على ضرورة التركيز على جرائم المليشيات ضد النساء في ظل أستمرار المليشيات الحوثية في ممارسة جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب النساء في مناطق سيطرتها والتي ارتفعت حدتها بشكل مخيف..مطالبة بالافراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في اقسام الشرطة والبحث الجنائي والامن السياسي والأمن القومي بصنعاء وذمار وقلعة رداع وسجن حجة.

كما نظمت الرابطة الانسانية للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة اليمنية، في قاعة غاندي في بيت المنظمات الدولية بمدينة جنيف السويسرية، معرضًا للصور لفضح جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة ايرنيًا بحق المدنيين في اليمن بعنوان (100 حكاية إنسانية من اليمن).

واكد امين عام الرابطة الإنسانية للحقوق عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، حرص الرابطة على ايصال معاناة الشعب اليمني إلى العالم..موضحًا ان صور المعرض تكشف جرائم الحوثي مثل حصار تعز، وضحايا الألغام، والقصف العشوائي للأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، والانتهاكات التي طالت المدنيين والسياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين.



استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس طارق صالح اليوم الثلاثاء القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الانسانية، وفرص تجديدها في ظل خروقات المليشيات الحوثية وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي واتفاق ستوكهولم.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وبدور ومواقف جمهورية الصين الشعبية في مختلف المحافل إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته وحكومته الشرعية، وجهود احلال السلام وإنهاء الكارثة الانسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه اكد القائم باعمال السفارة الصينية، التزام بكين بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه، والعمل على تقديم كافة اشكال المساعدة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

كما اكد دعم بلاده للجهود التي تقودها الامم المتحدة من اجل تمديد الهدنة، والتوصل إلى حل منصف للقضية اليمنية العادلة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

شدد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، على ضرورة تفعيل دور الحركة الكشفية ودعم انشطتها المختلفة واقامة وتنظيم الفعاليات المخيمات التي تستوعب كافة قطاعات الكشافة والمرشدات في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات المخيم الشبابي والكشفي لمحافظات الجمهورية الذي استضافتة مدينة مأرب على مدى ستة أيام.

وهنأ البكري، المشاركين بالمخيم بالعيد الوطني الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، ومشاركتهم حفل ايقاد الشعلة الام بالمحافظة..مؤكدا انهم يمثلون لوحة رائعة للوحدة اليمنية وتكامل وتعاون كافة المحافظات.

ولفت الوزير البكري، إلى مامثله المخيم الشبابي والكشفي الذي شارك فيه شباب من مختلف محافظات الجمهورية من فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز اواصر الاخاء والتآلف والتكاتف وتلاقح الافكار والمعارف، تحت علم واحد وهدف وحد لخدمة وطن واحد.

وكرم الوزير البكري ومعه مديرعام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، المشاركين في المخيم بالشهائد والدروع التقديرية والحوافز التشجيعية.

وهنأ البكري المشاركين بجاح مخيمهم الكشفي الذي يقام للمرة الاولى منذ انقطاعه قبل سنوات بعد انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة الشرعية.

